Банк Альянс відкриє кредитні лінії для МСБ і агросектора

Український малий та середній бізнес, а також аграрний сектор зможуть скористатися кредитами на розвиток своєї діяльності від Банку Альянс.

Про це розповіла голова правління Банку Альянс Юлія Фролова в інтерв'ю Liga.net.

Це стане можливим в рамках проєктів з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) "Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній із середнім рівнем капіталізації" і "Основний кредит для аграрної галузі – Україна".

Юлія Фролова

За її словами, кошти ЄІБ на загальну суму €20 млн будуть направлятися Банком на кредитування середньо- і довгострокових інвестиційних потреб (до 10 років) і середньострокового оборотного капіталу (від 2 років) підприємств приватного сектору економіки України.

"Сподіваюся, на цьому наша співпраця не закінчиться, і в разі успішної реалізації перших проектів ми розраховуємо на можливе збільшення обсягів фінансування", – підкреслила Юлія Фролова.

Програма "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" – передбачає можливість отримання інвестиційних кредитів терміном до 10 років на фінансування проектів з метою поліпшення ланцюжка створення доданої вартості для зернових і олійних культур, рибного господарства і аквакультури в Україні.

"Іншими словами, підприємства, які виробляють готовий продукт або послуги в цьому ланцюжку, наприклад, сам агровиробник, постачальники агросектору, логістичні та складські компанії, а також переробники можуть розраховувати на отримання кредиту", – уточнила Фролова.

Термін кредитування за програмою "Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній із середнім рівнем капіталізації" – до 5-ти років. При цьому програма розрахована на реальний сектор економіки без спеціалізації бізнесу.

"Таким чином, заявки на кредитування можуть надаватися підприємствами практично без обмеження по галузях, за винятком з самого початку заборонених видів діяльності", – додала голова правління Банку Альянс.

Нагадаємо, в липні 2020 року Банк Альянс отримав статус банку-учасника Програми фінансування ЄІБ, спрямованої на підтримку реального сектора економіки і розвиток малого і середнього бізнесу України.

23 липня 2020 року між Банком Альянс, Міністерством фінансів України та Державним експортно-імпортним банком України, було укладено тристоронню угоду, яка передбачає надання кредитів в рамках проектів ЄІБ "Основний кредит для малих і середніх підприємств і компаній із середнім рівнем капіталізації" і "Основний кредит для аграрної галузі – Україна".

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