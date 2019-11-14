Сім-карти за паспортом: СБУ захотіла ввести серйозні обмеження для українців

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сім-карти треба продавати виключно за паспортами.
Зокрема так Баканов відреагував на майже щоденні повідомлення анонімів про "мінування" метро, повідомляє "Главком".
Більшість таких повідомлень справді надходить з окупованих територій, але не всі: трапляється, що і з підконтрольній Україні території. Потрібні зміни до законодавства, які не всім будуть до вподоби: продавати сім-картки за паспортом", – зазначив він у інтерв'ю.
"Якщо картка буде продана за паспортом, "вийти" на "мінера" буде простіше. Однак і це не вирішить проблему повністю, бо часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою", – резюмував Баканов.
Так Баканов відреагував на майже щоденні повідомлення анонімів про "мінування" метро
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 18 вересня у зв'язку із анонімним дзвінком про "замінування" перекрили рух від станції метро "Дніпро" до "Лісової".
А вже у четвер, 19 вересня, поліція міста отримала анонімне повідомлення про вибухові пристрої на всіх мостах, у пологових будинках і ТРЦ у столиці.
У Києві невідомі заявили про "замінування" у ТРЦ "Проспект" біля станції метро "Чернігівська".
У місті на синій гілці метро у середу вранці, 16 жовтня, трапився справжній колапс. Поїзди припиняли рух між зупинками, а на станціях утворилися величезні натовпи людей.
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