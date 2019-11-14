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14 листопада • оновлено в 12:34
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Сім-карти за паспортом: СБУ захотіла ввести серйозні обмеження для українців

2.1т
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Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сім-карти треба продавати виключно за паспортами.

Зокрема так Баканов відреагував на майже щоденні повідомлення анонімів про "мінування" метро, повідомляє "Главком".

Більшість таких повідомлень справді надходить з окупованих територій, але не всі: трапляється, що і з підконтрольній Україні території. Потрібні зміни до законодавства, які не всім будуть до вподоби: продавати сім-картки за паспортом", – зазначив він у інтерв'ю.

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"Якщо картка буде продана за паспортом, "вийти" на "мінера" буде простіше. Однак і це не вирішить проблему повністю, бо часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою", – резюмував Баканов.

Так Баканов відреагував на майже щоденні повідомлення анонімів про "мінування" метро

Так Баканов відреагував на майже щоденні повідомлення анонімів про "мінування" метро

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Вы попробуйте купите СИМ карту без паспорта в США или странах ближнего востока,или Европы. Поднимать вой ради воя,или по науськиванию персонажа ужодящего в небытие-это наверно и есть гіднисть
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a alexeyon
a alexeyon
так если могут по эл. почте, зачем тогда симки по паспорту ?????
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
a alexeyon, Так электронную почту тоже по паспорту :-) Как за поребриком в ЧебуРашке.
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