Сім-карти за паспортом: СБУ захотіла ввести серйозні обмеження для українців

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сім-карти треба продавати виключно за паспортами.

Зокрема так Баканов відреагував на майже щоденні повідомлення анонімів про "мінування" метро, повідомляє "Главком".

Більшість таких повідомлень справді надходить з окупованих територій, але не всі: трапляється, що і з підконтрольній Україні території. Потрібні зміни до законодавства, які не всім будуть до вподоби: продавати сім-картки за паспортом", – зазначив він у інтерв'ю.

"Якщо картка буде продана за паспортом, "вийти" на "мінера" буде простіше. Однак і це не вирішить проблему повністю, бо часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою", – резюмував Баканов.

Так Баканов відреагував на майже щоденні повідомлення анонімів про "мінування" метро

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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