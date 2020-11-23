Байден повинен допомогти Зеленському почати розслідування проти Коломойського, – The Washington Post
Адміністрація обраного президента США Джо Байдена повинна зробити кілька кроків, щоб допомогти Україні відновити розслідування можливої корупції бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа.
Одним з таких кроків може стати підготовка санкцій проти суддів Конституційного Суду, які є "ініціаторами скандальних рішень". Про це в редакційній колонці пише The Washington Post.
"Закон Магнітського передбачає заборону на отримання віз і заморожування активів в таких випадках. Міністерство юстиції Байдена також могло б допомогти відновити зусилля, спрямовані на розслідування кримінальних справ про корупцію проти ключових українських бізнесменів, у тому числі Фірташа та Коломойського, які брали участь в блокуванні реформ і просуванні російських інтересів в Україні", – йдеться у публікації.
Редакційна колегія американської газети зазначає, що свого часу Байден наполегливо підштовхував попередній український уряд до боротьби з корупцією, а також підтримав допомогу з боку США, коли Україна чинила опір захопленню Криму Росією і вторгнення в дві інші області.
"Президент Володимир Зеленський потребує підтримки Байдена, як ніколи раніше. Колишній комедійний актор, обраний главою держави, під час передвиборної кампанії обіцяв подолати корупцію в Україні. Однак, Зеленський недавно переконався, що боротьбі з корупцією неабияк перешкоджає Конституційний Суд України, який з серпня виніс кілька постанов, які обмежують ключові антикорупційні реформи, включаючи скасування електронного декларування доходів", – відзначається у матеріалі.
"На думку українських експертів, вони також діяли під впливом українських бізнесменів, які прагнули зберегти "старий корупційний порядок" в Україні. Зеленський і сам припустився кількох помилок – це стосується тиску на керівника Національного банку України, щоб той подав у відставку. Тим часом МВФ і ЄС погрожують позбавити Київ вкрай необхідної фінансової допомоги через "антикорупційний регрес", – резюмували в The Washington Post.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, в результаті чого зазнав збитків мінімум на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд одночасно зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів виведення з українського банку 2 млрд доларів.
7 квітня Верховна суд Великобританії відмовив мільярдерові Ігорю Коломойському в розгляді позову екс-власників до ПриватБанку.