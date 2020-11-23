Байден повинен допомогти Зеленському почати розслідування проти Коломойського, – The Washington Post

Адміністрація обраного президента США Джо Байдена повинна зробити кілька кроків, щоб допомогти Україні відновити розслідування можливої корупції бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа.

Одним з таких кроків може стати підготовка санкцій проти суддів Конституційного Суду, які є "ініціаторами скандальних рішень". Про це в редакційній колонці пише The Washington Post.

"Закон Магнітського передбачає заборону на отримання віз і заморожування активів в таких випадках. Міністерство юстиції Байдена також могло б допомогти відновити зусилля, спрямовані на розслідування кримінальних справ про корупцію проти ключових українських бізнесменів, у тому числі Фірташа та Коломойського, які брали участь в блокуванні реформ і просуванні російських інтересів в Україні", – йдеться у публікації.

Редакційна колегія американської газети зазначає, що свого часу Байден наполегливо підштовхував попередній український уряд до боротьби з корупцією, а також підтримав допомогу з боку США, коли Україна чинила опір захопленню Криму Росією і вторгнення в дві інші області.

"Президент Володимир Зеленський потребує підтримки Байдена, як ніколи раніше. Колишній комедійний актор, обраний главою держави, під час передвиборної кампанії обіцяв подолати корупцію в Україні. Однак, Зеленський недавно переконався, що боротьбі з корупцією неабияк перешкоджає Конституційний Суд України, який з серпня виніс кілька постанов, які обмежують ключові антикорупційні реформи, включаючи скасування електронного декларування доходів", – відзначається у матеріалі.

"На думку українських експертів, вони також діяли під впливом українських бізнесменів, які прагнули зберегти "старий корупційний порядок" в Україні. Зеленський і сам припустився кількох помилок – це стосується тиску на керівника Національного банку України, щоб той подав у відставку. Тим часом МВФ і ЄС погрожують позбавити Київ вкрай необхідної фінансової допомоги через "антикорупційний регрес", – резюмували в The Washington Post.

Як повідомляв OBOZREVATEL :