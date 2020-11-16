Байден піде на серйозні поступки щодо "Північного потоку-2", – Пономарьов
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що обрання Джо Байдена президентом Сполучених Штатів призведе до суттєвих поступок щодо "Північного потоку-2".
"Практично 99% ймовірності, що Байден з цієї теми злізе. Знімати вони навряд чи якісь санкції будуть, це не по-пацанськи, але далі тиснути теж не будуть", – заявив Пономарьов в ефірі телеканалу "Свободный".
За його словами, США не мають наміру продовжувати погіршувати відносини з Німеччиною.
"Є ціла низка причин. І головна з цих причин – Америка зацікавлена в зміцненні відносин із Німеччиною і прибиранні із цих відносин конфліктних точок. У цій ситуації злити Німеччину санкціями, мені здається, недалекоглядно", – резюмував Пономарьов.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.
Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Асоціація міжнародних страховиків судновласників розповсюдила спеціальний циркуляр, у якому заборонила страхувати судна, які задіяно в проєкті. У тексті повідомляється: члени асоціації мають пам'ятати, що "не повинно бути жодного страхового покриття для судів, залучених до незаконної діяльності або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій".
Влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.
11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.
У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".