Байден піде на серйозні поступки щодо "Північного потоку-2", – Пономарьов

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що обрання Джо Байдена президентом Сполучених Штатів призведе до суттєвих поступок щодо "Північного потоку-2".

"Практично 99% ймовірності, що Байден з цієї теми злізе. Знімати вони навряд чи якісь санкції будуть, це не по-пацанськи, але далі тиснути теж не будуть", – заявив Пономарьов в ефірі телеканалу "Свободный".

За його словами, США не мають наміру продовжувати погіршувати відносини з Німеччиною.

"Є ціла низка причин. І головна з цих причин – Америка зацікавлена в зміцненні відносин із Німеччиною і прибиранні із цих відносин конфліктних точок. У цій ситуації злити Німеччину санкціями, мені здається, недалекоглядно", – резюмував Пономарьов.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

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