Байден не врятує "Північний потік-2" для Росії – Bloomberg

Обраний президент США Джо Байден не скасує санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на бажання німецької влади реалізувати проєкт.

Німеччині трубопровід з Росії потрібен, щоб забезпечити енергетичну безпеку, оскільки країна одночасно відмовляється від ядерної та вугільної енергетики. Про це повідомляє Bloomberg.

У свою чергу США побоюються, що Кремль отримає важелі тиску на ключового союзника. Також це потенційна втрата ринку для американського скрапленого природного газу.

Між Вашингтоном і Берліном вже виникали розбіжності (зокрема, з приводу застосування сили в Іраку та Лівії), однак вперше вони привели до прямих погроз санкцій.

За словами журналістів, за Байдена тиск на "Північний потік-2" нікуди не дінеться.

Він уже виступав проти російського газопроводу на Мюнхенській конференції з безпеки в 2015 році. Тоді Байден сказав, що США повинні "гарантувати, що жодна країна – ні Росія, ні будь-яка інша – не може використовувати енергію в якості зброї примусу".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. В цьому випадку вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються не тільки суден для укладання труб, але і компаній, які допомагають встановлювати відповідне обладнання або модернізувати його. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

На початку року Росія обіцяла добудувати проєкт в кінці 2020-го або початку 2021 року, але поки роботи не починалися. Найвірогіднішим кандидатом на роль трубоукладника залишається судно "Академік Черський", яке з травня перебуває у Балтійському морі. Проблемою залишається відсутність страховки, без якої укладати труби в водах Данії не можна.

Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". Водночас надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

Також уряд США вже готує списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проектом "Північний потік-2".