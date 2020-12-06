Бахматюк пропонував вкласти в VAB Банк $200 млн, але активи банку продали всього за 8 млн

Аграрний бізнесмен і колишній акціонер VAB Банку Олег Бахматюк розповів, що системні українські банки можна було вберегти від знищення під час "банкопаду" 2014-2017 років, однак колишня глава НБУ Валерія Гонтарева не дала цього зробити.

Про це він розповів під час інтерв'ю телеведучому 112 каналу Дмитру Співаку. За його словами, знищення українських банків призвело до падіння української економіки на 20%, а активи знищених банків потім були реалізовані на аукціонах Фонду гарантування вкладів за незначну частину їхньої вартості, передають "Українські новини".

Бізнесмен розповів, що план цивілізованого вирішення у питаннях з кризою банківської сфери у 2014 році обговорювалося під час нарад у тодішнього президента Петра Порошенка. Незважаючи на те, що цю ідею підтримали всі, крім Гонтаревої, план так і не був реалізований, що завдало величезної шкоди економіці.

"По "ВіЕйбі банку" була нарада у Порошенка. Був підписаний протокол мною, міністром фінансів Шлапаком, прем'єр-міністром Яценюком, першим заступником Гонтаревої Писаруком, самою Гонтаревою. Брав участь і тодішній керівник Укргазбанку Кирило Шевченко. Ми тоді обговорювали ідею, яку, вважаю, можна було втілити як прототип дій для кожної подібної ситуації з системними банками (а VAB банк був системним банком). Як акціонер я пропонував віддати весь банк Укргазбанку, вношу 200 млн доларів – у таку суму тоді оцінювали мої кредити – на депозитний рахунок Укргазбанку. А далі Укргазбанк максимально витягує можливості з VAB Банку під гарантії повернення коштів мною, як акціонером. Це цивілізований шлях відходу акціонера", – розповів бізнесмен.

За його словами, на підтримку такої ідеї виступили всі, крім Гонтаревої.

"У відповідь ми отримали знищення банку. Через 4 роки Фонд гарантування вкладів продав всі активи банку за 8 млн доларів", – підсумував Бахматюк.

Нагадаємо, що внаслідок так званого "банкопаду" у 2014-2017 роках з ринку були виведені близько 90 українських банків. Тодішній директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін заявляв, що неплатоспроможності могли уникнути до 40 фінансових установ. Зокрема, на думку чиновника, за бажанням Нацбанку можна було зберегти банки Бахматюка і Жеваго.