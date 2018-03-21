Штраф на 172 мільярди Україні: "Газпром" готує позов

Російська компанія "Газпром" готує позов до міжнародного арбітражного суду в зв'язку зі штрафом Антимонопольного комітету України на суму 172 мільярди гривень.

"Повідомлення, що з'явилися, про стягнення Україною з "Газпрому" грошових коштів свідчать про продовження спроб незаконного вилучення майна "Газпрому" під виглядом виконання рішення Антимонопольного комітету України 2016 року про накладення штрафу", - цитує "Інтерфакс-Україна" заяву газового монополіста.

Російська компанія не визнала правомірність накладення штрафу.

"Газпром" не визнає правомірність накладення штрафу і вважає ці дії України порушенням його прав, зокрема гарантованих російсько-українською міжурядовою Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27.11.1998 року", - заявили в компанії.

Нагадаємо, в січні 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на 85 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України.

У березні 2018 року в компанії повідомили, що вирішили розірвати контракти з НАК "Нафтогаз України", щоб не платити нові штрафи за 2018 і 2019 роки.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня"Газпром" програв Україні справу про штраф в розмірі 172 мільярди гривень.