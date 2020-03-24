B2B Jewelry перестала виплачувати вклади українцям

Інвестори схеми B2B Jewelry перестали отримувати виплати через спалах коронавірусу і оголошеного в Україні внаслідок цього карантину.

Про це написав у Facebook економіст Володимир Компанієць, посилаючись на пости користувачів у соцмережах.

B2B Jewelry запідозрили у фінансових махінаціях 057.ua

"В B2B Jewelry вже почалися затримки з виплатами, а винен у всьому карантин. В нормальній країні цю піраміду давно б відразу прикрили і посадили б організаторів, а в Україні, як завжди" немає повноважень "і державні органи ніяк не можуть розібратися чия це зона відповідальності ", - підкреслив експерт.

За його словами, при цьому B2B Jewelry продовжує щодня збирати внески і залучати нових "клієнтів". "Невже у владі ніхто не розуміє, що чим більше затягують час, тим більше буде постраждалих?", - додав Компанієць.

Підкреслимо, що один з інверторів уточнив, що затримки з виплат становлять близько двох тижнів. Про затримку повідомили і представники B2B Jewelry.

"У зв'язку з карантином присутня певна затримка з виплатами. Зберігайте будь ласка спокій", - повідомили у B2B Jewelry.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реальний заробіток B2B – сертифікати на звичайних картонках, команди, які цілими днями шукають нових учасників.

Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, що проект B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться в мішках з-під сміття.

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