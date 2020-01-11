АЗС, казино, вирубка лісу: Гончарук заявив про масштабну боротьбу з нелегальним бізнесом

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що 2020-й рік стане роком детінізації української економіки.

"Ми вже почали з нелегальних АЗС, грального бізнесу та обліку деревини" – повідомив голова уряду у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що дав доручення, щоб з 1 лютого в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини:

МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції – безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення;

Держлісагентству, іншим постійним лісокористувачам та власникам лісів – оприлюднювати на офіційних веб-сайтах інформацію щодо справ про порушення;

ОДА мають надати пропозиції щодо закріплення за постійними лісокористувачами лісів, які не мають власника.

Крім цього, за його словами, правоохоронні органи закрили понад 5300 закладів, що займалися нелегальним гральним бізнесом.

Гончарук доручив головам ОДА і Нацполіції продовжити боротьбу з ними, зокрема:

вжити всіх заходів для недопущення реклами незаконного грального бізнесу;

посилити заходи із запобігання переходу нелегального грального бізнесу в онлайн.

Щодо нелегальних АЗС прем’єр зазначив, що ДФС та СБУ мають продовжити перевірки, а місцева влада – активніше долучитися до процесу в рамках робочих груп.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що 2020-й рік стане роком детінізації української економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт на паливному ринку Сергій Куюн заявив, що план президента Володимира Зеленського щодо "зачистки" АЗС від "нелегалів – це хороший сигнал всьому "білому" бізнесу.

"Як засвідчують наші дослідження, майже 50% скрапленого газу в країні продається через нелегальні АЗС або "повз касу". Закупівля газу на оптовому ринку такими операторами часто відбувається за готівку, що означає участь у схемі "податкових ям", – додав Куюн.

За його словами, в результаті половина ринку перебуває у тіні, не платить податки, а отже пропонує паливо значно дешевше. Це позбавляє заробітку легальних постачальників.

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