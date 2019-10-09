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10 жовтня • оновлено в 05:09
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Одного із найбільших мобільних операторів України хоче купити Азербайджан

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Азербайджанський телеком-оператор Bakcell висловив бажання викупити другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні "Vodafone".

Про це повідомила державний уповноважений Антимонопольного комітету України Марія Процишин, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Bakcell уже подав на концентрацію. Дата розгляду заяви буде відома після того, як глава АМКУ визначить уповноваженого щодо неї.

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Азербайджанці можуть викупити "Vodafone Україна"

Азербайджанці можуть викупити "Vodafone Україна"

Антикор

Bakcell – заснований в 1994 році азербайджанський оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані, працює в стандартах GSM, UMTS і LTE.

Зараз "Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium BV і є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Азербайджанці можуть викупити "Vodafone Україна"

Азербайджанці можуть викупити "Vodafone Україна"

independent.ie

Раніше OBOZREVATEL писав, що українців очікує подорожчання мобільного зв'язку.

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Місце
Україна
Тег
мобільний оператор
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Оператор хочет купить Азербайджан? Или Азербайджан оператора? Гении заголовков
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Николаев Олег
Николаев Олег
Это хорошо, что российские деньги входят из Украины. Им есть применение в других местах.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Дожились - Азербайджан выкупает оператора высокотехнологичной отрасли в Украине. Позор стране, если эту территорию ещё можно назвать страной.
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