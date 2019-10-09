Одного із найбільших мобільних операторів України хоче купити Азербайджан

Азербайджанський телеком-оператор Bakcell висловив бажання викупити другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні "Vodafone".

Про це повідомила державний уповноважений Антимонопольного комітету України Марія Процишин, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Bakcell уже подав на концентрацію. Дата розгляду заяви буде відома після того, як глава АМКУ визначить уповноваженого щодо неї.

Азербайджанці можуть викупити "Vodafone Україна" Антикор

Bakcell – заснований в 1994 році азербайджанський оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані, працює в стандартах GSM, UMTS і LTE.

Зараз "Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium BV і є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Азербайджанці можуть викупити "Vodafone Україна" independent.ie

Раніше OBOZREVATEL писав, що українців очікує подорожчання мобільного зв'язку.

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