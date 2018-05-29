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Азербайджан запустив газопровід в обхід Росії

2.6тЧитати новину російською

Президент Азербайджану Ільхам Алієв дав старт роботі "Південного газового коридору", через який газ транспортуватиметься до Європи в обхід Росії.

Церемонія запуску азербайджанського проекту відбулася на Сангачальському терміналі, повідомляє "Інтерфакс".

"Південний газовий коридор" передбачає створення трубопровідної інфраструктури для транспортування до Європи через Туреччину азербайджанського газу, що видобувається в рамках Стадії-2 розробки родовища Шах-Деніз.

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Постачання азербайджанського газу в Європу очікується в 2020 році в обсязі 10 млрд кубометрів. Крім цього, ще 6 млрд кубометрів азербайджанського газу буде поставлятися в західні регіони Туреччини.

Вартість проекту оцінюється в більш ніж 40 млрд доларів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Німеччина виділила кредитну лінію в розмірі 1,2 млрд євро під фінансування газопроводу "Південний газовий коридор".

Особа
Ільхам Алієв
Місце
Азербайджан
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Ешлі
По какому случаю такая телячья радость у патриотов?
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