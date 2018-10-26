Автогаз пробив рекордну позначку: скільки коштує на українських АЗС

В Україні середня вартість автогазу на АЗС зросла на 20-25 копійок за літр і встановилася на позначці 16,23 грн/л.

Як повідомили у консалтинговій компанії UPECO, таким чином ціна встановила новий ціновий рекорд.

Попереднього разу рекорд був зафіксований 22 жовтня 2018 року, а до цього — в кінці серпня 2017 року, коли ціни на заправках зросли до 16,05 грн/л.

За підсумками минулорічного зростання цін АМКУ звинуватив низку мереж АЗС у змові на ринку автогазу. Також Антимонопольний комітет оштрафував на 41 млн грн відразу п'ять найбільших мереж АЗС за узгоджене підвищення цін на зрідженого газ в кінці літа 2017 року.

Причинами подорожчання зрідженого газу на заправках називають зростання міжнародних котирувань, а також дефіцит з імпортними поставками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ціни на бензин, дизель і автомобільний газ зростають другий місяць поспіль, основною причиною подорожчання експерти називають високу вартість нафти.