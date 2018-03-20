Авто на єврономерах в Україні: як влада вирішуватиме проблему

У Верховній Раді у середу, 21 березня, вирішуватимуть, що робити з авто на європейській реєстрації.

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна запропонувала новий варіант вирішення проблеми, який планується більш детально розглянути за круглим столом, повідомляє "Європейска правда".

Южаніна вже передала активістам діючий в Молдові закон, який допоміг цій країні вирішити проблему авто з іноземною реєстрацією.

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Зокрема, в сусідній країні всім власникам авто на єврономерах дали шість місяців на те, щоб розмитнити авто, сплативши 30% від ставки акцизу. Крім акцизу також необхідно сплатити ввізне мито і ПДВ від вартості авто.

Щоб отримати 70% знижки, в Молдові необхідно також подати свідоцтво про сплату віньєтки (дорожній збір для автомобілів з іноземною реєстрацією. – Ред.). Віньєтка є платою за користування дорогами країни – кожен власник авто на іноземній реєстрації мав заплатити 180 євро за півроку.

Водії, що мають молдавські права, і не зареєстрували свої машини, могли на них їздити територією Молдови не більше шести місяців на рік. У разі порушення цього режиму, поліція за рахунок власника евакуює авто до кордону для його подальшого вивезення з території країни. Щоб повернутися назад водій вже був вимушений розмитнити свій транспортний засіб.

Водночас законом передбачається, що іноземці з водійським посвідченням, виданим в їхній країні, можуть перебувати на території Молдови більше півроку. У цьому випадку вони будуть оплачувати віньєтку в розмірі 180 євро за кожні наступні 180 днів перебування в Молдові.

Представники громадської організації "Авто Євро Сила" наголошують, що загальна концепція є прийнятною, але активісти звертають увагу, що потрібен комплексний закон.

"Будемо сідати за стіл перемовин, виробляти єдину тактику і єдиний принцип роботи, тому що у нас стоїть питання про ідеальну картинку вирішення закону. А це просто перехідне положення, амністія для тих авто, які є на території України", – заявив керівник організації АЄС Олег Ярошевич.

Водночас джерело у парламенті не береться прогнозувати результати перемовин між депутатами та активістами.

"Зустріч запланована на середу. Сказати з якими вони прийдуть позиціями, як піде розмова і чи конструктивною взагалі вона буде, дуже важко", – заявили в Раді.

Європейска правда

Європейска правда

Нагадаємо, що в Україні незаконно перебуває понад 246,4 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як повідомляв "Обозреватель", експерт розповів, скільки на українцях заробили фірми-посередники, які ввозять у країну автомобілі на єврономерах.