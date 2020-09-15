Австрія виділить мільйон євро для допомоги сходу України

Австрія додатково виділить 1 млн євро у вигляді гуманітарної допомоги для сходу України, який потрепає від війни.

Про це повідомив 15 вересня канцлер Австрії Себастьян Курц на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що Австрія розширить свою допомогу Україні.

"Ми знаємо, що Україна продовжує перебувати в складній ситуації на сході країни. Тому Австрія свою гуманітарну допомогу не тільки продовжить, але і розширить, і збільшить. Ми вже надали велику допомогу сходу України, а тепер додатковий мільйон євро ми інвестуємо у вигляді гуманітарної допомоги", – сказав він

Курц також висловив надію, що в найближчій або середній перспективі вдасться залагодити конфлікт на Донбасі, домовившись з російською стороною.

"Ми розуміємо, що це дуже велике навантаження для громадян України, і особливо для тих громадян, які проживають на сході України", – сказав Курц.

Він також зазначив, що залишається вірним другом України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Це підтримає макрофінансової стабільності держави.

Європейська комісія надала Україні макрофінансової допомоги на суму 500 млн євро. Ці гроші підуть на подолання наслідків пандемії коронавируса.