Австралія жорстко покарала росіян і терористів "Л/ДНР": опубліковано список імен

Австралія ввела персональні санкції проти семи громадян Російської Федерації, а також трьох ватажків "Донецької і Луганської народних республік".

Зокрема, внесеним в "чорний список" особам заборонили в'їзд і заморозили всі фінансові активи, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Австралії.

Зокрема, під санкції потрапили: командири кораблів ВМС РФ "Смарагд", "Суздалець" і "Дон" – Андрій Шипіцин, Сергій Щербаков та Олексій Саляєв, співробітники ФСБ Руслан Ромашкін, Андрій Шеїн і Олексій Шатохін, а також начальник прикордонного управління ФСБ в окупованому Криму контр-адмірал Сергій Станкевич.

Обмежувальні заходи також були введені проти ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника, "спікера парламенту ДНР" Володимира Бедевкі і "спікера парламенту ЛНР" Дениса Мірошниченко.

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