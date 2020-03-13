Авіасполучення між Києвом і Чернівцями призупинене: коли наступний рейс

Авіасполучення між Києвом і Чернівцями буде призупинено з 16 березня по 9 квітня через спалах коронавірусу.

Про це повідомили в прес-службі Чернівецької міської ради у четвер, 12 березня.

МАУ ізмініла розклад рейсів eurointegration.com.ua

Як повідомив директор комунального підприємства "Міжнародний аеропорт" Чернівці "імені Леоніда Каденюка" Борис Морський, керівництво авіакомпанії МАУ ухвалило рішення щодо тимчасового призупинення виконання регулярних рейсів PS41/42 "Чернівці-Київ", "Київ-Чернівці".

"16 березня відбудеться рейс" Чернівці-Київ ", наступний рейс з Києва запланований на 9 квітня", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати ряд рейсів з України в європейські країни, а також в Азербайджан і Ізраїль через спалах коронавируса COVID-19.

Тим часом, в Україні не будуть обмежені залізничні, автобусні та автомобільні перевезення, як за кордон, так і по країні.

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