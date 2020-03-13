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13 березня • оновлено в 10:17
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Авіасполучення між Києвом і Чернівцями призупинене: коли наступний рейс

1.1т
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Авіасполучення між Києвом і Чернівцями буде призупинено з 16 березня по 9 квітня через спалах коронавірусу.

Про це повідомили в прес-службі Чернівецької міської ради у четвер, 12 березня.

МАУ ізмініла розклад рейсів

МАУ ізмініла розклад рейсів

eurointegration.com.ua

Як повідомив директор комунального підприємства "Міжнародний аеропорт" Чернівці "імені Леоніда Каденюка" Борис Морський, керівництво авіакомпанії МАУ ухвалило рішення щодо тимчасового призупинення виконання регулярних рейсів PS41/42 "Чернівці-Київ", "Київ-Чернівці".

"16 березня відбудеться рейс" Чернівці-Київ ", наступний рейс з Києва запланований на 9 квітня", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільші авіакомпанії МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair змушені скасувати ряд рейсів з України в європейські країни, а також в Азербайджан і Ізраїль через спалах коронавируса COVID-19.

Тим часом, в Україні не будуть обмежені залізничні, автобусні та автомобільні перевезення, як за кордон, так і по країні.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Тег
МАУ
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