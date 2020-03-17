Авіакомпанії не зможуть підняти ціни на квитки: Кабмін прийняв рішення

Уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень пасажирів, які виросли через ажіотаж.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну у понеділок, 16 березня.

Вартість авіаквитків контролюватимуть 0462.ua

Йдеться про рейси, які будуть здійснюватися авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні з метою повернення українських громадян додому.

Відповідне доручення буде діяти на період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Таким чином влада відреагувала на повідомлення про те, що авіаперевізники на тлі панічних настроїв підняли ціни на квитки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія МАУ повністю закрила регулярне авіасполучення у виконання рішення РНБО. Громадянам України, які не встигли повернутися додому, потрібно звернутися до українського консульства. Для таких випадків будуть організовані спеціальні окремі нерегулярні рейси.

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