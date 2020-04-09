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10 квітня • оновлено в 02:09
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Аваков розкрив деталі допомоги бізнесу під час карантину

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Кабінет міністрів затвердив кредитну програму допомоги малому та середньому бізнесу в Україні під час дії карантину.

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Називається програма "5-7-9", повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков розкрив деталі допомоги бізнесу під час карантину

Він уточнив, що йдеться про відсотки на кредити для малого та середнього бізнесу – 5%, 7%, 9% річних до 1,5 мільйона гривень строком до 5 років.

"Інтерес підприємців до програми – вже величезний. За кілька днів сума поданих від малого бізнесу заявок на кредити вже близько 10 мільярдів гривень", – зазначив Аваков.

За його словами, це допоможе "серйозно підтримати" невеликий бізнес, на якому багато тримається в країні.

"Державні банки – "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Укрексімбанк", а також приватні "Львів", "Кредобанк", ПУМБ – уповноважені на оформлення", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін ухвалив рішення щодо виплат допомоги пенсіонерам (по 500 і 1000 гривень) та безробітним (від 1800 до 8400 гривень).

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Олександр Аваков
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
что-то не пойму - Аваков уже премьер? Или может ученик премьера?
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