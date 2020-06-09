Аваков попросив виділити 2,5 млрд на доплати підрозділам МВС. Документ
У травні глава МВС Арсен Аваков звернувся з листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 млрд гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину.
Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на лист МВС.
"Кошти в розмірі 2,5 млрд гривень планується спрямувати на виплату доплати в розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення", – йдеться у документі.
Зазначається також, що така процедура передбачена окремою урядовою постановою.
Також МВС попросило 171 млн гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ.
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