Аваков попросив виділити 2,5 млрд на доплати підрозділам МВС. Документ

У травні глава МВС Арсен Аваков звернувся з листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 млрд гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на лист МВС.

"Кошти в розмірі 2,5 млрд гривень планується спрямувати на виплату доплати в розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення", – йдеться у документі.

Зазначається також, що така процедура передбачена окремою урядовою постановою.

Також МВС попросило 171 млн гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ.

Лист МВС statewatch.org.ua

Лист МВС statewatch.org.ua

Лист МВС statewatch.org.ua

Лист МВС statewatch.org.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу в усьому світі. Верховна Рада 249 голосами ухвалила вольове рішення пристосуватися до поточних умов – світової економічної кризи та введеного карантину. Нові цифри розробили з огляду на скорочення ВВП на 3,9%, падіння доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.

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