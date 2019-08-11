"Атомний самогон": який на смак напій з Чорнобилю

Самогон, виготовлений виключно з інгредієнтів, які було вирощено в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, має сильний присмак зерна.

Продукт, що як стверджують, не є радіоактивним – назвали "Атомік", повідомляє BBC News.

Зокрема міцний алкоголь з Чорнобилю спробував Сем Армейе, працівник бару Bar Swift у Сохо. Саме він і наголосив, що в цій горілці дуже відчувається присмак зерна.

На питання про те, з яким напоєм він би змішав її для коктейлю, Армейе наголосив: "Точно з класичним мартіні, але я б також спробував змішати її з шампанським".

Самогон, виготовлений з інгредієнтів, які було вирощено в зоні відчуження, має сильний присмак зерна BBC News

Автори розробки – професор Джим Сміт з Портсмутського універститету (Великобританія) і дослідники, які багато років працювали біля ЧАЕС і вивчали, як територія відновлюється після аварії.

"Вона не більше радіоактивна, ніж будь-яка інша горілка. Ми отримали зерно, яке було трохи забруднене, і воду з Чорнобильської зони, а потім дистилювали її", – говорить професор Сміт.

Продукт, що як стверджують, не є радіоактивним – назвали "Атомік" BBC News

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пропонує зробити з Чорнобильської зони одну з точок економічного зростання для України.

Про це він заявив 10 липня в ході свого візиту на ЧАЕС, відзначивши, що спочатку буде створений "зелений коридор" для туристів і прибрані передумови для корупції.

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