Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Атомний самогон": який на смак напій з Чорнобилю

1.2т Читати матеріал російською

Самогон, виготовлений виключно з інгредієнтів, які було вирощено в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, має сильний присмак зерна.

Продукт, що як стверджують, не є радіоактивним – назвали "Атомік", повідомляє BBC News.

Зокрема міцний алкоголь з Чорнобилю спробував Сем Армейе, працівник бару Bar Swift у Сохо. Саме він і наголосив, що в цій горілці дуже відчувається присмак зерна.

Новини
В Україні знімуть свій фільм про Чорнобиль: що відомо

На питання про те, з яким напоєм він би змішав її для коктейлю, Армейе наголосив: "Точно з класичним мартіні, але я б також спробував змішати її з шампанським".

Самогон, виготовлений з інгредієнтів, які було вирощено в зоні відчуження, має сильний присмак зерна

Самогон, виготовлений з інгредієнтів, які було вирощено в зоні відчуження, має сильний присмак зерна

BBC News

Автори розробки – професор Джим Сміт з Портсмутського універститету (Великобританія) і дослідники, які багато років працювали біля ЧАЕС і вивчали, як територія відновлюється після аварії.

"Вона не більше радіоактивна, ніж будь-яка інша горілка. Ми отримали зерно, яке було трохи забруднене, і воду з Чорнобильської зони, а потім дистилювали її", – говорить професор Сміт.

Продукт, що як стверджують, не є радіоактивним – назвали "Атомік"

Продукт, що як стверджують, не є радіоактивним – назвали "Атомік"

BBC News

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пропонує зробити з Чорнобильської зони одну з точок економічного зростання для України.

Про це він заявив 10 липня в ході свого візиту на ЧАЕС, відзначивши, що спочатку буде створений "зелений коридор" для туристів і прибрані передумови для корупції.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Чорнобильська зона" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чорнобильська зона
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Давным давно, японцы изобрели супер-спирт. Сами пить побоялись, решили испытать на русских. Раздали каждому по бутылке, а через время спрашивают,: ну как вам спирт ? Знаете, говорят русские, хорош, вкусный, но после каждой отрыжки, ватник и ушанка загораются .....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...