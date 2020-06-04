Атомна розтяжка для України. Небезпечні ігри з енергетичною безпекою

Рубильник – це не тільки про енергетику. У невмілих, жадібних руках він може стати небезпечною зброєю. Так вийшло, що сьогодні потужний енергетичний рубильник є в руках України. Правильно скористаємося – добра наживемо, друзів підтримаємо, країну зміцнимо. Довіримося українським та іноземним енергетичним баронам – біду на країну накликаємо.

Енергетичний троянський кінь з Білорусі

Серйозний виклик перед Україною – створення повноцінного ринку електроенергії. Це критично важливо для людей, для виробників товарів і послуг. Без якісної енергетичної інфраструктури складно уявити собі Україну, як хаб для технологій IV промислової революції. Одна справа – створення єдиного енергетичного ринку з Європейським Союзом з його чіткими правилами і стандартами конкуренції.

Інша справа – відносини в сфері енергетики з Білоруссю і Росією. З цими партнерами відносини завжди має подвійне, потрійне дно. Саме енергетика стала сферою, яка на десятиліття об'єднала потужні корупційні інтереси енергобаронів України і Росії. Ці порочні зв'язки не тільки сильно загальмували розвиток української енергетики, а й зміцнили наш український схематоз, послабивши інститути розвитку і зростання. Сьогодні керівництво України може скористатися рубильником і припинити порочні іноземні енергетичні зв'язки. Справа ось в чому.

БелАЕС belrynok.by

Влітку в Білорусі планується запустити Білоруську атомну електростанцію (БелАЕС). Це винятково російський проєкт, який насилу вписується в економіку нашої сусідки. Технології та працівники Росатома, кредит російського уряду порядку $10 млрд – дуже багато проблем не тільки енергетичного властивості.

БелАЕС будується всього 50 кілометрів від Вільнюса, столиці Литви. У литовців виникли обґрунтовані питання з безпеки даного об'єкту. Їхні претензії підтримав Євросоюз. Проблема стала загальноєвропейською і такою гострою, що Польща, країни Балтії відмовилися купувати електроенергію від БелАЕС. Мати потенційно небезпечний ядерний об'єкт в такій близькості до столиці однієї з країн ЄС – це пряма загроза литовцям. Більш того, сама Росія відмовилася купувати електроенергію з Білорусі. Мовляв, у нас своєї вистачає. Самі будували, самі й вирішуйте, що з нею робити. А робити щось треба. Або закривати близько 35% старих генеруючих потужностей, або різко збільшувати споживання електроенергії усередині країни (а економіка летить вниз), або домовлятися з нами, з Україною.

Начебто Україні добре. Ми можемо домовитися на хороші умови постачання електричної енергії. За одне допомогти сусідові, щоб отримати від нього інші зовнішньополітичні, торговельні бонуси. Начебто просте рішення, але часто прості, на перший погляд, рішення при ретельному розгляді стають небезпечними пастками. Так може бути з БелАЕС. Україна, погнавшись за бонусами і тимчасовими знижками, може втратити набагато більше. По-перше, ускладнити відносини з нашим другом Литвою. Вона послідовно захищає наші інтереси в Брюсселі, допомагає нам словом і ділом.

По-друге, імпорт, по суті справи, російської електроенергії, це чергова дірка в нашій системі національної економічної безпеки, не кажучи вже про ударі по працівника енергосектору України. По-третє, БелАЕС передбачувано будувалася з використанням звичних для росіян корупційних схем. У них включені і білоруські чиновники. Токсичність білорусько-російської електроенергії має великий корупційний потенціал для українських чиновників і адміністраторів. Через нього в Україні загрожують зайти не тільки мегават, а порочні політичні та економічні зв'язки. Численні факти про те, як створювався і реалізовувався проект "Білоруська АЕС"

Компенсація за дефолтні страждання

Білорусь нанизали на тотемний стовп російської атомної електростанції. Це робота не ідеологів "русского мира" і депутатів Союзної парламенту, а егоїстичних інтересів начальників атомного бізнесу Росії. Серед них явно виділяється Сергій Владиленович Кирієнко. Тепер він перший заступник глави Адміністрації президента Росії. До цього 11 років був главою Росатома.

Кирієнко вляпався в історію в 1998 р коли його зробили хлопчиків для биття після російського дефолту. Він прийняв на себе весь негатив, отримавши образливу кличку "кіндер сюрприз". Старші товариші оцінили довготерпіння Сергія Владиленовича і згодом нагородили його контролем за атомною монополією Росії. Шикарна ніша з щорічною ємністю для потенційного розпилу в кілька сот мільйонів доларів. Щедра нагорода за репутаційну прочухана кінця 1990-их.

І ось Кирієнко вже зовсім не kinder і далеко не сюрприз. Він став запеклим чиновником з великим кредитом довіри від Путіна, щільно вбудованим в систему розподілу бюджетних потоків і активів атомної монополії. Технократ і схематозник він дисципліновано прийняв правила гри номенклатурно-силових кланів Росії. Володіючи великими зв'язками з фінансистами, Кирієнку не становило жодних проблем організувати схему каналізації бюджетних грошей від атомного сектора для себе особисто. Чи то випадково, чи то навмисно, але активну участь в одній з таких схем зіграли білоруси. І не прості, а, з точки зору, впливу на рішення в білоруському ПЕКу, золоті.

В середині 2000-х в курортному швейцарському містечку Копе (Coppet) поблизу Женеви з'явилася компанія "Леворінге". Її створили чотири суб'єкти: 1) колишній керуючий "Біленерго" білорус Євген Мишук, один із старожилів білоруської енергетики, 2) його тезка білорус Євген Воронов – він керував концерном "Біленерго" з 2013 по квітень 2018 р., 3) громадянин Швейцарії Клаус Рингу і 4) ще один таємничий засновник Х, який щільно пов'язаний з Сергієм Кирієнком. Частки в компанії були розподілені наступним чином: Клаус Рингу – 16%, Алекс Воронов – 42% (саме так зазначено в установчих документах), товариш Мішель, довірена особа Кирієнка – 34% і засновник Х – 8%. Крім електрообладнання компанія займається оптовими продажами білоруської та російської техніки. Вони надавали різного роду послуги для атомної енергетики нашого регіону. Так під час аварії в 2017р. на Челябінській АЕС фахівці цієї компанії брали участь у ліквідації наслідків. Вони також брали участь у демонтажі Ігналінської АЕС.

На момент створення цієї комерційної структури білоруські партнери Кирієнка були активними архітекторами і провідниками енергетичної політики відповідно Білорусі та Росії. Вони також використовували дах інтеграційних проектів – "Союзна держава", "СНД" і ЄврАзЕС (Євразійське економічне співтовариство). Важко сказати, на якому етапі і в якому місці у Мішука, Воронова і Кирієнка дозрів план побудувати в Білорусі атомну електростанцію. Може, це була частина задуму Кремля щодо України? Чи то в кулуарах засідань Електроенергетичної Ради СНД, чи то під час роботи одного з міжнародних енергетичних форумів енергоефективності та розвитку енергетики (ENES), то чи ще раніше, коли ці товариші активно вирішували проблеми енергозаліків між Росією і Білоруссю.

Пробити проект "Білоруська атомна електростанція" з бюджетом в ~ $ 10 млрд – це шанс озолотитися для тих, хто допущений до освоєння цих грошей. Завдання "пробити" кредит для Білорусі в Кремлі і забезпечити будівництво БелАЕС взяв на себе Кирієнко. Завдання переконати Лукашенко побудувати БелАЕС в світлі речівки про енергетичну безпеку і можливість отримання валютної виручки від продажу електроенергії в країни ЄС взяв на себе Мишук, Семашко та інші "капітани" білоруської Вертикалі влади. Комерційні партнери успішно впоралися зі своїми завданнями.

12 листопада 2007 р. Лукашенко підписав Указ №565 "Про деякі заходи з будівництва атомної електростанції". 15 січня 2008 року на засіданні Ради Безпеки Білорусь ухвалено рішення про будівництво в Білорусі атомної електростанції. 2 листопада 2013 р. указ президента Білорусі № 499 "Про спорудження Білоруської атомної електростанції" дав відмашку активній фазі проекту.

Паралельно підготовці та ухваленню нормативної бази всередині Білорусі йшло визначення особистих інтересів всіх керуючих даного проекту з Росії та Білорусі. На низькому старті були швейцарська структура, яка виробляла випрямлячі напруги, перехідні реле, струмоприймачі, ізолятори та інші електроприлади, пов'язані з виробництвом товарів для гідро- і атомних електростанцій. Вона розташована в трьох кілометрах від французького кордону, недалеко від французького міста Versonnex (Версон). Ця структура успішно пройшла обкатку схем з освоєння бюджетних ресурсів. Зокрема вона поставляла свою продукцію на об'єкти Сочі під час підготовки до зимової Олімпіади в 2014 р., на будівництво АЕС Куданкулам в Індії. Рішення по Індії було ухвалено влітку 1998 року. Ясна річ, вона була інтегрованаа в ланцюжки з постачання обладнання на БелАЕС.

Кирієнко, як досвідчений технократ, не міг класти всі яйця тільки в один, швейцарський кошик. Під його крилом були засновані фірми в Єкатеринбурзі і Новоросійську. Вплив енергетичного барона Кирієнка був таким великим, що навіть після введення ембарго він отримував імпортне обладнання з Китаю через новоросійський порт. Наявність підконтрольних російських структур створювала ілюзію популярного імпортозаміщення і полегшувало освоєння грошей з російського бюджету.

Будучи федеральним чиновником високого рівня, Сергій Владиленович не міг особисто курирувати комерційні операції своїх комерційних проектів. У цьому йому допомагали його двоюрідний брат Аркадій Миколайович, а також представник швейцарської компанії в Москві Ілля Тимофійович Багров. За поставку обладнання відповідав білорус Євген Мішук. Звільнений зі скандалом в 2018 р. білорус Євген Воронов аж до весни 2018 р. контролював в Білорусі все поставки обладнання на БелАЕС, в тому числі зі Швейцарії. При цьому Кирієнко, Мишук і Воронов прекрасно почували себе в якості бізнесменів-власників швейцарської енергетичної компанії.

Бізнес йшов бадьоро і динамічно. Так тільки в 2018 р. було виплачено близько 65,5 млн. швейцарських франків (~ $67 млн) дивідендів. Крім цього недалеко від містечка Коппе (Coppet) були куплені і оформлені на Клауса Рингу два котеджі. Де-факто один з них належить Кирієнку. Вартість будинків – 1,9 млн і 2,4 млн швейцарських франків. Організацією системи безпеки компанії займається колишній співробітник КДБ Білорусі Євген Миколайович. Зрощування інтересів силовиків і топ номенклатури на обличчя.

Білорусько-російські енергобарони під заступництвом Кирієнка забезпечували потрібне їм ухвалення рішень не без допомоги хабарів. Готівкові знімалися в російських банках, переважно купюрами 500 євро, частина потрапляла до Білорусі. В операціях з готівкою був задіяний Євген Мішук. Одного разу, а конкретніше 4 жовтня 2012р. він провалив операцію. На нього було скоєно розбійний напад. Він заявив в поліцію про крадіжку $15 тисяч і 100 тисяч рублів. Насправді у нього забрали понад півмільйона доларів готівкою. Цей випадок зам'яли, але розмова з Кирієнком була жорсткою. Після цього кур'єром по перевезенню готівки став Володимир Геннадійович Тарасов, довірена особа Воронова. Готівкові гроші потрапляли в Білорусь і Росію ... автобусами "Еколайн".

Енергетичні барони атомної промисловості, вони ж засновники швейцарської компанії "Леворінге", ретельно приховують свою комерційну діяльність, не світяться ні в Росії, ні в Білорусі. Засідання Ради засновників ухвалено проводити за кордоном. Так в 2018 р. вони зустрілися в курортному литовському містечку Друскінінкай. Одне з ухвалених рішень – побудувати аналогічний швейцарському завод в Смоленську. Використовуючи номенклатурну міць Сергія Владиленовича, можна вибивати дотації з федерального бюджету в рамках програми імпортозаміщення.

Не виключено, що більш активну участь в смоленському проект позначить білорус Євген Воронов. Він залишився без роботи в Біленерго. Йому не допомогло навіть заступництво могутнього Володимира Семашко, нинішнього посла Білорусі в Росії, а перш за незмінного куратора ПЕК в Білорусі. Складно собі уявити ситуацію, в якій Семашко не знав би про справи Мішука і Воронова. Будучи куратором енергетики, він не міг не зустрічатися з Кирієнком за різною тематикою, в тому числі по БелАЕС і постачання на її будівництво обладнання та різної техніки.

Таким чином, будівництво в Білорусі атомної електростанції Кирієнком за допомогою своїх білоруських партнерів (Мишук і Воронов) перетворили в золоту жилу для себе особисто. З урахуванням стандартної норми відкатів і хабарів можна припустити, що енергобарони каналізували в свої особисті кишені на всьому обсязі фінансування БелАЕС до $ 700-750 млн. І це без участі інших осіб і структур, які напевно теж нажилися на БелАЕС. Той факт, що вся Білорусь буде більш десяти років виплачувати російський кредит, їх явно не хвилює. Вся ця братія зараз сподівається на український ринок, щоб заховати в воду кінці своїх угод і зняти питання про те, хто і навіщо задумав будувати БелАЕС зовсім поруч з Вільнюсом.

Інші висновки з проекту "Білоруська атомна електростанція" не менше скандальні. Перше: Кирієнко / Мішуков / Воронов не без участі кураторів ПЕК – з білоруської сторони Семашко – провели спецоперацію на переконання Лукашенко в життєвій необхідності для країни АЕС. У цьому брав участь ще один впливовий енергобарон Білорусі – Едуард Федорович Товпенец, сусід Воронова по престижному котеджному селищі в Тарасовому, біля Мінська. Усі вони банально обдурили Лукашенка, представивши гримучу суміш хотілок, страшилок і гіпотетичних вигод.

Друге. Ключові особи в близькому оточенні Лукашенка, насправді, активно задіяні в корупційних, відкатних схемах російських енергетичних баронів. Це означає, що Кремль вмонтував високих білоруських чиновників в свої схеми, купив їх лояльність. Уявіть собі, яку політику проводить посол Білорусі в Росії Семашко, якщо його друзі Мишук і Воронов міцно пов'язані узами відкатної дружби з заступником глави Адміністрації президента Росії Кирієнком.

Ця схема залишає відкритим питання: "Скільки ще міністрів, високих начальників і силовиків в Білорусі "купили", приручили російське керівництво через програми в енергетичній, аграрній і промисловій політиці?" Доречно згадати справи Втюріна Андрія Олександровича, який загримів до в'язниці з посади заступника голови Ради безпеки Білорусі. У такій ситуації для України не купувати білоруську електроенергію – це збільшувати шанси Білорусі на збереження незалежності.

Третє. Кирієнко і його команда демонструє дуже небезпечний рівень проникнення схематоза у вищі ешелони влади, а також в такі чутливі сфери економіки, як атомна енергетика. Це означає, що існує реальний ризик компромісу між безпекою країни / населення і прибутком енергетичних баронів. Кирієнко, Мішук або Воронов, а також їх "дах" вже підготували собі затишні котеджі для втечі, а ось бігти від потенційної радіації для мільйонів росіян, білорусів, литовців і латишів буде нікуди.

Четверте. Режим будівництва БелАЕС, поставок обладнання для нього демонструє імпотенцію правоохоронних, контрольних органів обох країн. Енергетичні схематозники купують будь-які дозволи і погодження, нагинають в свою користь будь-регламенти та методички, тому що в Білорусі, Росії немає незалежного суду, прокуратури та контрольних органів. Більш того, створені т. з. інтеграційні структури Білорусі та Росії вже задіяні в різних формах схематоза. У них нерозривно сплетені інтереси не тільки учасників держпрограм, а й силовиків. Вони годуються переважно за рахунок російського бюджету, а, значить, знаходяться на гачку Кремля / ФСБ. Співпраця України з цим токсичним клубком інтересів – це ще один удар по репутації команди ЗЕ.

Сергій Кирієнко – свій в команді Кремль / ФСБ. За його участю Росія проводить не тільки енергетичну політику, але і зовнішню експансію. Легальні інструменти – країнові кредити, цінові дисконти і торгові преференції. Неформальні інструменти – вбудовування в схематоз: відкатні схеми, освоєння держзамовлення, пробивання непотрібних / сумнівних державних проектів із забезпеченням постійних платежів (обслуговування АЕС, наприклад).

Ось такий зовсім не дитячий сюрприз отримала Білорусь. Не менш бридкий сюрприз може чекати Україну, якщо БелАЕС почне працювати, а Україна буде її партнером.

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