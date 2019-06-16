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Атака на танкери в Оманській затоці: у Путіна зробили загрозливу заяву

16.5тЧитати матеріал російською

Ситуація в Оманській затоці може розхитати основи світової економіки.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1". Представник Кремля також прокоментував і заяви з боку США і Саудівської Аравії про те, що в атаці на танкери 13 червня нібито винен Іран.

Він нагадав про те, як в 2003 році тодішній глави Держдепу США Колін Пауелл показав у СБ ООН пробірки з білим порошком в якості доказів наявності зброї масового знищення в Іраку, проте згодом це нібито не підтвердилося.

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"Ми ж не забули пробірки з білим порошком. Ми пам'ятаємо це. І тому ми навчилися бути стриманими в своїх оцінках", – сказав Пєсков.

Прес-секретар Володимира Путіна додав, що Москва як і раніше закликає "тверезо оцінювати ситуацію і дочекатися, коли з'являться якісь переконливі дані".

Палаючий танкер

Палаючий танкер

Daily Mail

"Посилатися на те, що це якісь секретні дані в даному випадку абсурдно", – підкреслив Пєсков.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 14 травня безпілотники єменських повстанців вдарили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.

  • 19 травня король Саудівської Аравії закликав лідерів арабських країн на екстрений саміт на тему відносин з Іраном.

  • У Держдепартаменті США звинуватили в події Іран. На ситуацію миттєво відреагував нафтовий ринок.

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Дмитро Пєсков
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А японцы считают, что это США стрельнули
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обоз! А чего вы решили: "однако впоследствии это якобы не подтвердилось." Вполне всё подтвердилось,
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
Гниды свидомые, Пауэлл уже давно заявил о своей лжи. Якобы.
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