Атака на танкери в Оманській затоці: у Путіна зробили загрозливу заяву

Ситуація в Оманській затоці може розхитати основи світової економіки.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1". Представник Кремля також прокоментував і заяви з боку США і Саудівської Аравії про те, що в атаці на танкери 13 червня нібито винен Іран.

Він нагадав про те, як в 2003 році тодішній глави Держдепу США Колін Пауелл показав у СБ ООН пробірки з білим порошком в якості доказів наявності зброї масового знищення в Іраку, проте згодом це нібито не підтвердилося.

"Ми ж не забули пробірки з білим порошком. Ми пам'ятаємо це. І тому ми навчилися бути стриманими в своїх оцінках", – сказав Пєсков.

Прес-секретар Володимира Путіна додав, що Москва як і раніше закликає "тверезо оцінювати ситуацію і дочекатися, коли з'являться якісь переконливі дані".

Палаючий танкер Daily Mail

"Посилатися на те, що це якісь секретні дані в даному випадку абсурдно", – підкреслив Пєсков.

Як писав OBOZREVATEL:

14 травня безпілотники єменських повстанців вдарили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.

19 травня король Саудівської Аравії закликав лідерів арабських країн на екстрений саміт на тему відносин з Іраном.

У Держдепартаменті США звинуватили в події Іран. На ситуацію миттєво відреагував нафтовий ринок.

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