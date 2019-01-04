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Атака на промисловість України: по кому дзвонять нові санкції Росії

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Коли в суботу, 29 грудня, українські чиновники, проводжаючи рік, що минає, "запалювали" на корпоративах, а промисловці вітали трудові колективи, вони ще не здогадувалися, що їх, та й всю Україну "під ялинкою" чекає сюрприз – заборона на ввезення ряду вітчизняних товарів і закриття для них ринку РФ.

У передноворічній ейфорії ця подія залишилася практично непомітною як серед журналістів, так і експертів. Лише окремі інформаційні повідомлення нагадали, що торгова війна триває. Посилаючись на пост в Twitter прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, українські "інформбюро" скупо констатували: "Росія вводить заборону на імпорт ряду українських товарів. Це – відповідна міра на санкційні обмеження з боку України", пише Олена Саліхова, д.е.н., Секретар Національного комітету з промислового розвитку.

Щоб зрозуміти, які наслідки для нашої економіки спричинять за собою обмеження на ввезення в РФ 57 товарів, "країною походження або країною відправлення яких є Україна або які переміщуються через територію України" (згідно з Постановою Уряду РФ № 1716-83 від 29 грудня 2018 р ), слід ознайомитися з їх переліком і масштабами постачань.

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У цьому нам допоможуть дані Митної служби РФ. Дзеркальна статистика і порівняння експорту України і імпорту в РФ аналогічних товарів в 2017 р відкриває суттєві відмінності в обсягах: 5052 млн.дол. проти 3936 млн дол. Різниця пояснюється величиною поставок чорних металів: ростаможня показує імпорт 1002 млн дол. (Нескладно здогадатися звідки він), тоді як українські служби фіксують експорт на рівні всього лише 52 млн дол.

Медведєв і Путін

Медведєв і Путін

За нашими підрахунками, обсяг санкційних товарів в 2017 р не перевищував 450 млн дол., або 11% експорту України в РФ. Однак не масштаби, а структура переліку заборонених товарів викликає питання.

П'ять номенклатурних позицій, такі як: пшениця і меслин; екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподібних; овочі приготовані; фрукти та горіхи, консервовані за допомогою цукру, і килими Росія не імпортувала з України в 2017 р.

Ще п'ять позицій – готова або консервована риба, овочі, фрукти, горіхи, пиво солодове, приготовані томати, джеми і фруктове желе – були куплені на загальну суму 1150 дол.

У цій групі слід звернути увагу на пиво. Ростаможня відзвітувала про імпорт з України 2-гому Північно-західному федеральному округу, м.Санкт-Петербург в розмірі 0,25 тис.дол., тоді як українська митна служба зафіксувала експорт на 11,5 тис.дол. Аналогічна картина спостерігається і по іншим товарам. Наприклад, РФ показує імпорт шоколаду 4,8 млн.дол., Україна – експорт 1,9 тис.дол. За борошняних кондитерських виробів – 4 проти 2 млн дол. Ось вона – дзеркальна статистика!

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Зовсім мізерні обсяги торгівлі – від 5 до 95 тис. дол. – спостерігаються також по поставкам жіночих гігієнічних прокладок і дитячих підгузників, електрогенераторних установок, мідних і інших обмотувальних проводів, деревно-стружкових плит, коробок передач. У 2018 р мідні дроти взагалі не поставлялися з України в РФ, деякі позиції значно "просіли", окремі – в рази.

З цього можна зробити висновок, що обсяги зазначених товарів залишаться практично непомітними у зовнішній торгівлі за підсумками 2018 р. Таким чином, 30% товарних позицій – фікція. Сумарно їх частка в загальних постачаннях заборонених товарів не перевищує 0,05%. Очевидно вони включені списку санкцій для "масштабності". Закриття для них ринку РФ практично не вплине на економіку України.

Чого не скажеш про товари, обсяги яких перевищують 1 млн дол. Взяти хоча б машини для змішування мінеральних речовин з бітумом. Їх поставки з України в 2017 р виросли до 9,4 млн.дол., а за 9 місяців 2018 р – експортовано ще на 10 млн.дол. Єдиним виробником асфальтозмішувальних установок в Україні є "Кременчуцький завод дорожніх машин "КРЕДМАШ". На підприємстві в 2017 р працювало 2044 людини, витрати на оплату праці – 221,5 млн.грн, податок на прибуток склав 21,6 млн.грн., відрахування на соціальні потреби – 49 млн.грн. підприємства витратило на утримання соціальної сфери – 3,5 млн.грн, допомога місту – 4 млн. грн. Очевидно, що раптове закриття ринку РФ стане згубним і для підприємства, і для міста.

І все ж "пальма першості" в списку санкцій належить сімнадцяти товарам, що забезпечує 88% суми, на яку РФ хоче "покарати" Україну. За кожною товарною позицією, як і в разі асфальтозмішувальних установок, як правило, один виробник в Україні - носій знань і компетенцій цілої галузі, з якої пов'язана значна кількість суміжних виробництв.

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Відомо, що 1 робоче місце в промисловості генерує від 4 до 16 робочих місць в економіці в залежності від технологічної складності виробництва. Саме на них націлені заборонні дії РФ. Йдеться зовсім не про алкоголь і солодощі, як намагаються представити цю проблему деякі ЗМІ, а про газові турбіни "Зоря – Машпроект"; трансформатори "Укрелектроапарат", генератори і двигуни "Електроважмаш" та інші промислові товари, у виробництві яких задіяні тисячі українців.

Очевидно, що санкціями РФ прагне, з одного боку, довести до банкрутства і ліквідувати виробників, з іншого – посіяти паніку і хаос в суспільстві. Санкції означають більше, ніж скорочення обсягів зовнішньої торгівлі. Це початок наступу на промислові підприємства України, які сьогодні створюють фундамент економічної безпеки. У зв'язку з їх введенням оголився цілий ряд проблем, які протягом багатьох років перешкоджають економічному розвитку країни.

Атака на промисловість України: по кому дзвонять нові санкції Росії

Промисловість України, незважаючи на військову агресію, продовжує коопераційні зв'язки з підприємствами, розташованими на території РФ, експортуючи сировину, матеріали та компоненти для російської промисловості. Якщо в 1996 р в структурі експортних поставок України в РФ, так звані, проміжні товари займали 64%, сьогодні, відсунувши кінцеву продукцію, їх частка досягає 80%.

Для окремих українських виробників компонентної бази підприємства РФ залишаються основним ринком збуту в силу схожого технологічного рівня або технічних характеристик, як, наприклад, колія 1520.

Через відсутність інновацій технологічний рівень виробництва в Україні залишається низьким, як результат – низька конкурентоспроможність товарів і неможливість швидко переорієнтуватися на зовнішні ринки. Брак обігових коштів і дорогі кредитні ресурси у відсутності державної допомоги на дослідження та інновації не дозволяють підприємствам освоїти випуск високотехнологічних товарів.

Стратегічні плани розвитку суб'єктів природних монополій абсолютно не враховують потенціалу української промисловості і науки. Пріоритет національних виробників відсутній як ментально в свідомості керівників підприємств-монополістів, міських і регіональних влад, які виступають в якості закупівельників, так і буквально в законодавчому полі системи державних закупівель. Разом з тим, відсутність ряду технічних регламентів дозволяють іноземним конкурентам безперешкодно проникати на український ринок, витісняючи з нього національних виробників.

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Відсутність базових документів, таких як, Закон про розвиток промисловості, Стратегія інноваційного розвитку промисловості, Програма імпортозаміщення (перш за все російських товарів), не дозволяють сфокусуватися на пріоритетах і запустити дієві механізми державної політики. Їх підготовкою повинен займатися центральний орган виконавчої влади, наділений широким спектром функцій в частині промислової, технологічної та інноваційної політик поряд з політикою в сфері підготовки кадрів для промисловості.

В Україні відсутня подібна інституція, як немає ні аналітичного центру, ні інформаційної бази даних, що дозволяє моделювати економічні процеси з урахуванням різних варіантів загроз, оцінювати ризики для економіки країни, а також оперативно розробляти рекомендації щодо усунення соціально-економічних наслідків нових викликів.

Очевидно, що без екстрених заходів з боку держави, спрямованих на вирішення зазначених вище проблем, нинішні (і наступні) російські санкції неминуче призведуть до банкрутства цілого ряду українських виробників з усіма витікаючими наслідками для економіки і безпеки країни.

"... не питай, по кому дзвонить дзвін: він дзвонить по тобі".

Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ой да ладно, ведь европейские братья не бросят Украину и незамедлительно скупят столь необходимые им качественные украинские товары по цене втрое дороже, чем Россия! Ведь евроассоциация же!!
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Юг Руси
Юг Руси
Хохлы вводят санкции с благими намериниями, а РФ для того, чтоб развалить Уркаину, но ..... " "Ни холодно, ни жарко": России указали на позор с санкциями против Украины". - Две статьи на одном Обсосе, противоречат друг другу. Но хохлам это дерьмо как мёд, с удовольствием чавкают!
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CARGO 100
CARGO 100
Протрезвели 4-го января?
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