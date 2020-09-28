Аслунд звільняється через конфлікт із Зеленським: усі подробиці гучного скандалу довкола "Укрзалізниці"

Шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд заявив, що подав у відставку з поста незалежного члена наглядової ради "Укрзалізниці". За його словами, президент Володимир Зеленський і депутати від "Слуги народу" руйнують корпоративне управління у держкомпаніях.

"З червня 2018 року я був незалежним членом наглядової ради УЗ. Я був вдячний за надану честь і працював у міру своїх здібностей, але наразі відчуваю себе вимушеним піти у відставку", – повідомив Аслунд у коментарі "НВ Бізнес".

Зокрема, шведський економіст зазначив, що членам наглядової ради "Укрзалізниці" з квітня не платять зарплату. Таку ситуацію він пов'язав із виступом президента Володимира Зеленського у Верховній Раді.

"Є питання щодо зарплат і премій багатьох членів наглядових рад. Ми розуміємо, що є закони ринку, ми не пропонуємо популістично платити „мінімалку". Але, вибачте, коли понад десять мільйонів громадян живуть на межі бідності, не можуть бути такі виплати людям, які, будучи у наглядових радах, від сили двічі-тричі на рік прилітають в Україну", – заявляв глава держави 4 березня.

Аслунд підкреслив, що обмеження порушило трудові договори і зачепило тисячі високопоставлених держслужбовців, включаючи суддів, прокурорів, членів парламенту, менеджерів.

"Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми – іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків – наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента ми отримуємо тільки образи і перешкоди", – резюмував економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.