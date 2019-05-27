"Ашан" захотів піти з Росії: що трапилося

Один з найбільших у світі операторів роздрібних мереж Aushan може повністю піти з ринку Російської Федерації.

Французький ритейлер зіткнувся з труднощами в Росії і продовжує отримувати позови від орендодавців, повідомляє "Комерсант".

Зокрема, слідом за самарським девелопером "Віктор і Ко" отримати більш 110 млн рублів (1,7 млн доларів) боргу за договором оренди намагається один із найбільших торгових центрів Москви "Авіапарк".

Крім того, на ринку торговельної нерухомості, мова йде про тенденції: у власників приміщень останнім часом зростає число претензій до Auchan через проблеми з оплатою оренди.

За словами джерел у великих харчових компаніях, ритейлер масово скорочує персонал, щоб оптимізувати витрати на тлі падіння продажів.

"У 2018 році виручка Auchan у Росії скоротилася на 8,5%, до 306,4 млрд руб (4,8 млрд доларів) рік до року, що стало мінімумом з 2014 року. З початку 2019 року з компанії з різних причин пішло близько 5 тис. осіб при штаті 40 тис. співробітників", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Auchan інформацію про масове скорочення не підтверджують.

Один з найбільших у світі операторів роздрібних мереж може повністю піти з російського ринку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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