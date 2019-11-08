"Арівідерчі!" Monobank оскандалився, "віддавши" Крим Росії

Monobank потрапив e гучний скандал через опублікування карти України, на якій немає анексованого Криму.

Так, її показали у свіжому рекламному ролику банку. У мережі тут же піднявся ажіотаж і відео було видалено, але користувачі встигли зробити скріншоти.

Зокрема, на обурливу ситуацію звернув увагу на своїй сторінці в Facebook журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний. "Monobank вирішив сьогодні стрельнути собі в ногу", – написав він.

Анексія Криму Ілюстрація

Користувачі під його постом активно обговорюють конфуз: "Зараз зніму кошти і арівідерчі!", "Чий Крим – це єдине питання!", "Ні дня без сюрпризів!".

У банку вже виправдалися, зазначивши, що це була карта покриття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало у своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія.

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