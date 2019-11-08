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9 листопада • оновлено в 00:55
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"Арівідерчі!" Monobank оскандалився, "віддавши" Крим Росії

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Monobank потрапив e гучний скандал через опублікування карти України, на якій немає анексованого Криму.

Так, її показали у свіжому рекламному ролику банку. У мережі тут же піднявся ажіотаж і відео було видалено, але користувачі встигли зробити скріншоти.

Зокрема, на обурливу ситуацію звернув увагу на своїй сторінці в Facebook журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний. "Monobank вирішив сьогодні стрельнути собі в ногу", – написав він.

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Анексія Криму

Анексія Криму

Ілюстрація

Користувачі під його постом активно обговорюють конфуз: "Зараз зніму кошти і арівідерчі!", "Чий Крим – це єдине питання!", "Ні дня без сюрпризів!".

У банку вже виправдалися, зазначивши, що це була карта покриття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американське видання The New York Times опублікувало у своїй статті про Україну карту без Криму, який окупувала Росія.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Monobank
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все жители Крыма - граждане России и счастливы от этого факта. В Крыму рубли. Крым живёт по российским законам. Как вы думаете, что сделают крымчане, если Украина решит вернуть себе Крым? Да они вас на куски порвут. Зубами будут грызть, но не вернутся в ваше бaндepoвско-мовное полугосударство. Забудьте про Крым.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что, Крым украинский?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Секта чейкрымщиков бурагозит
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