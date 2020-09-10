У пресі тривають маніпуляції у справі "Роттердам+" навіть після офіційного закриття справи Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Одне з видань напередодні повідомило про позов колишнього підозрюваного у справі "Роттердам+" Бориса Лісового з приводу протиправних дій детективів НАБУ, які провели "експертизу" і виявили в ній нібито збитки від введення формули. Оскільки це видання не звернулося по коментар до сторони захисту і однобоко подало інформацію, явно захищаючи "експертизу" НАБУ і для НАБУ, змушена вкотре прояснити ситуацію.

Отже, у 2019-2020 роках НАБУ підготувало 2 документи, в яких власне працівник НАБУ порахував за передбачуваним НАБУ принципом суму збитку від введення формули "Роттердам+". Саме ця самодіяльність детективів лягла в основу вручення підозр у справі і стала основою для подальшого процесу.

По-перше, для розрахунку збитків, на підставі яких були вручені підозри, один детектив НАБУ залучив як фахівця іншого детектива. Це було явне порушення закону "Про судову експертизу", який чітко стверджує, що проведення дослідження у кримінальному провадженні може бути здійснене тільки експертом, ким детектив не є.

По-друге, файли, використані для проведення "експертизи" НАБУ, не є первинними документами, на яких може бути проведена повноцінна експертиза. Запит, зроблений адвокатами в НКРЕКП, підтвердив, що використані для "експертизи" НАБУ файли не мають жодного відношення до розрахунку НКРЕКП за формулою "Роттердам+".

По-третє, самі запитання, які були поставлені "експерту" для дослідження, некоректні. Питання ставилося з приводу правильності математичного розрахунку збитків, але при цьому сам принцип такого розрахунку, заснований на власних припущеннях НАБУ, під сумнів чомусь не ставився. Зокрема, слідчі самостійно ухвалили рішення, що фрахт нібито не повинен бути включений у формулу розрахунку ціни вугілля, а встановлення єдиної ціни для імпортованого та вітчизняного вугілля вони чомусь вважають незаконним. У підсумку "експерт" не спростовував неправдиву теорію слідства, а лише підтверджував арифметичний розрахунок, виконаний на підставі цієї теорії.

У підсумку виходить, що початкова "експертиза" НАБУ була підготовлена особами, які не мають на це право, на базі інформації, яку не можна було використовувати, й на базі методики, яку ніхто не підтвердив. В результаті таких маніпуляцій з боку детективів НАБУ були вручені необґрунтовані підозри.

Згідно з опублікованою постановою САП про закриття справи, в діях осіб, яким рік тому були висунуті ці підозри, взагалі відсутній склад злочину. Як ми розуміємо, такого висновку детективи дійшли після проведення комплексної експертизи, замовленої в СБУ та інших шанованих експертних установах. Виходячи з повідомлення САП, є очевидним, що "експертиза" НАБУ, зроблена до вручення підозр, не має ніякої юридичної сили та є маніпуляцією.

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