Арештоване майно банку 'Фінанси та кредит' Жеваго передали в АРМА, – Венедіктова

Майно, арештоване в межах справи про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит", передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. За її словами, це активи, що належали кінцевому бенефіціарному власникові банку: корпоративні права, гроші та 26 об'єктів нерухомості загальною площею понад 22 тис. м кв. Зокрема, це оздоровчі комплекси, готелі, житлові та комерційні приміщення, розташовані в центральних частинах Києва, Харкова, Полтави та Кривого Рогу.

Зазначимо, що бенефіціаром банку був олігарх і колишній народний депутат Костянтин Жеваго.

Очільниця ОГП наголосила: у разі ухвалення судового рішення про їх конфіскацію активи та накопичені з відповідної суми відсотки будуть переказані до державного бюджету.

"Хороші й важливі новини. "Олігархи" – це вже не діагноз і не вирок для системи. Незважаючи на системний опір окремих високопоставлених посадовців, на превеликий жаль, в українських органах влади, нам вдалося домогтися проміжного, але дуже чутливого результату в питанні розслідування кримінального провадження щодо розтрати понад 2,5 млрд грн банку "Фінанси та кредит", – зазначила Венедіктова.

Посадовиця також зауважила, що в Офісі генпрокурора нині аналізують отриману інформацію щодо втручання в роботу правоохоронців та національних судів.

"Якщо ці дані знайдуть своє об'єктивне підтвердження і в кримінально-процесуальному аспекті, прокурори негайно внесуть відповідні відомості до ЄРДР щодо зазначених осіб, які відстоювали інтереси підозрюваних у цій справі", – написала вона.

Нагадаємо: 17 вересня 2015 року Нацбанк постановив віднести банк "Фінанси та кредит" до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в 97,67% акцій. У серпні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило топменеджерам банку про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. Про підозри також було повідомлено п'ятьом топчиновникам банку.

Жеваго підозрюють в організації розтрати майна банку й відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

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