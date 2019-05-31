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Арешт російських банків в Україні: Верховний суд прийняв скандальне рішення

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Верховний суд України не скасував рішення судів нижчої інстанції, якими були зняті арешти з майна "дочок" російських державних банків "Сбербанк", "Промінвестбанк" і ВТБ.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду. Відзначається, що спочатку Апеляційний суд Києва на вимогу групи "Приват" для виконання рішення Арбітражного суду Гааги про стягнення компенсації з Росії $159 млн за анексію Криму приймав рішення про арешт майна російських державних банків. Однак згодом вирішив скасувати арешт, визнавши, що боржником є Росія, а не її державні банки.

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"Сбербанк" в Україні

"Сбербанк" в Україні

Журнал Житомира

Нагадаємо, розгляд вищевказаної справи був ініційований позивачами проти РФ 19 червня 2015 року на підставі угоди між урядами РФ і України від 27 листопада 1998 про захист інвестицій російсько-українського двостороннього інвестдоговору (ДЕД) і відповідно до регламенту UNCITRAL.

Позивачі стверджували, що РФ порушила свої зобов'язання шляхом прийняття з серпня 2014 року кроків, які перешкоджали їхнім інвестиціям в Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українському ринку представлені російські "Сбербанк", ВТБ і "Зовнішекономбанк".

"Зовнішекономбанк" відмовився від продажу свого дочірнього "Промінвестбанку" в Україні. Він вирішив піти по шляху згортання бізнесу – "Промінвестбанк" вже перестав видавати кредити і приймати вклади.

"Сбербанк" заявляв про плани продажу своєї "дочки" одному з білоруських банків.

Керівництво ВТБ раніше повідомило про масове закриття відділень в Україні.

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