Арешт Липецької фабрики Roshen: у Росії зважилися на нову підлість

Басманний суд Москви продовжив арешт Липецької кондитерської фабрики Roshen до 13 червня 2019 року.

Про це повідомляється на сайті української компанії. "Басманний суд Москви подовжив термін арешту, накладеного на кондитерську корпорацію Roshen у Липецьку. Згідно з клопотанням слідчого, термін арешту 12 об'єктів нерухомості продовжений до 13 червня 2019", — йдеться в повідомленні.

Рішення суду дозволяє Roshen експлуатувати арештоване майно, але забороняє продавати його чи здавати в оренду.

Під арештом перебувають: склад готової продукції, чотири цехи, будівля підсобного корпусу, а також сім земельних ділянок площею понад 700 тис. кв. метрів, додали в прес-службі.

Липецька фабрика Roshen

Нагадаємо, що згідно з рішенням Корпорації Roshen, з 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинили торговельний дім і склад готової продукції.

Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція Roshen не імпортується на територію РФ із 2013 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк також підтвердив, що фабрика Roshen у російському Липецьку не працює.

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