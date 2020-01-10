Арешт "дочки" Сбербанку в Україні: суд відхилив вимогу Коломойського

Північний апеляційний господарський суд закрив розгляд апеляційної скарги компанії "Санаторій "Енергетик" на зняття арешту з акцій української "дочки" Сбербанку Росії.

Фірма "Санаторій "Енергетик" пов'язана з українським олігархом Ігорем Коломойським. Відповідне рішення суду оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зокрема, апеляційний госпсуд не побачив правового зв'язку між предметом спору і правами відповідної компанії.

"Апелянт – ТОВ "Санаторій "Енергетик" не є стороною зазначеного договору, і відповідно – не має і не може мати будь-яких прав або законних інтересів щодо прав і обов'язків, які виникли в учасників спору", – йдеться в ухвалі суду.

У жовтні 2019 року Господарський суд Києва задовольнив позов Сбербанку Росії і зобов'язав Райффайзен Банк Аваль як депозитарну установу зняти арешт і заборони щодо акцій "дочки" російської фінустанови в Україні.

Суд прийняв доводи позивача, що Сбербанк не є боржником щодо арбітражних рішень. На думку суддів, акції української "дочки" належать Сбербанку Росії, а не Російській Федерації.

Суд прийняв доводи позивача, що Ощадбанк не є боржником по арбітражних рішень. На думку суддів, акції української "дочки" належать Ощадбанку Росії, а не Російської Федерації.

До цього Апеляційний суд Києва на вимогу компаній, пов'язаних з Коломойським, наклав арешт на акції і нерухоме та рухоме майно українських "дочок" російських банків – Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ.

Відповідне рішення суд ухвалив на підставі рішення Арбітражного суду Гааги, яким було задоволено позов компаній Коломойського про стягнення 139 млн доларів (плюс 20 млн доларів відсотків) з Росії в особі Мін'юсту РФ у якості компенсації за втрачене майно в Криму після анексії.

Апеляційний госпсуд не побачив правового зв'язку між предметом спору і правами відповідної компанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,7 млн гривень.

Відповідна міра була застосована до банку за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

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