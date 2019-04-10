|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Арешт американського інвестора в Росії: у справі стався новий поворот

2.2тЧитати матеріал російською

Слідчий комітет Російської Федерації вирішив пом'якшити запобіжний захід засновнику Baring Vostok Майклу Калві, який перебував під арештом за звинуваченням у розкраданні 2,5 млрд рублів (приблизно 1 млрд гривень).

Басманний суд отримав клопотання слідства про зміну запобіжного заходу зі взяття під варту на домашній арешт, повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова в коментарі "Інтерфаксу".

За її словами, з аналогічним клопотанням слідство звернулося до суду і щодо колишнього голови правління банку "Східний" Олексія Кордічева.

Новини
США посварилися з Росією через арешт інвестора: Путін втрутився у ситуацію

Судові засідання у відповідних справах призначені на четвер, 11 квітня.

"Вважаю, що вона (пропозиція слідства. – Ред.) давно назріла. Нагадую про позицію президента: не застосовувати такий запобіжний захід, як взяття під варту, щодо людей, обвинувачених в економічних злочинах", – прокоментував ситуацію голова Ради при президенті Росії з прав людини Михайло Федотов.

Майкл Kалві

Майкл Kалві

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого у Москві затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Kалві. Громадянин США був затриманий російськими силовиками за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ.

Басманний суд Москви 16 лютого заарештував на два місяці Калві та ще п'ятьох осіб, зокрема й трьох працівників інвестфонду, в справі про розкрадання у банку "Восточный" 2,5 мільярда рублів.

Пізніше стало відомо, що посол США у Росії Джон Хантсман не поїде на Петербурзький міжнародний економічний форум, поки засновник інвестфонду Baring Vostok Майкл Калві залишається під арештом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Иностранным инвесторам находится на россии,просто опасно... Бегите оттуда.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки