Арешт американського інвестора в Росії: у справі стався новий поворот

Слідчий комітет Російської Федерації вирішив пом'якшити запобіжний захід засновнику Baring Vostok Майклу Калві, який перебував під арештом за звинуваченням у розкраданні 2,5 млрд рублів (приблизно 1 млрд гривень).

Басманний суд отримав клопотання слідства про зміну запобіжного заходу зі взяття під варту на домашній арешт, повідомила прес-секретар суду Юнона Царьова в коментарі "Інтерфаксу".

За її словами, з аналогічним клопотанням слідство звернулося до суду і щодо колишнього голови правління банку "Східний" Олексія Кордічева.

Судові засідання у відповідних справах призначені на четвер, 11 квітня.

"Вважаю, що вона (пропозиція слідства. – Ред.) давно назріла. Нагадую про позицію президента: не застосовувати такий запобіжний захід, як взяття під варту, щодо людей, обвинувачених в економічних злочинах", – прокоментував ситуацію голова Ради при президенті Росії з прав людини Михайло Федотов.

Майкл Kалві ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого у Москві затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Kалві. Громадянин США був затриманий російськими силовиками за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ.

Басманний суд Москви 16 лютого заарештував на два місяці Калві та ще п'ятьох осіб, зокрема й трьох працівників інвестфонду, в справі про розкрадання у банку "Восточный" 2,5 мільярда рублів.

Пізніше стало відомо, що посол США у Росії Джон Хантсман не поїде на Петербурзький міжнародний економічний форум, поки засновник інвестфонду Baring Vostok Майкл Калві залишається під арештом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.