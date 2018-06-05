Арешт активів "Газпрому": у Раді "знайшли" застосування грошам

Арештовані голландським судом частки російського газового монополіста "Газпрому" в його голландських дочірніх компаніях на користь НАК "Нафтогаз України" для забезпечення права української компанії на отримання 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, можуть піти на модернізацію газотранспортної системи в Україні.

В коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Олександр Ксенжук повідомив, що поки невідомо куди саме будуть направлені арештовані голландським судом активи "Газпрому" на користь "Нафтогазу", однак зробив своє припущення.

"Я знаю, що на сьогоднішній день в нас дуже в поганому стані сама газотранспортна система, і в найближчих 5-10 років вона може взагалі прийти в непридатний стан. Тому про це треба пам'ятати. Але ж є нюанс, два роки назад прийнятий закон про ринок газу, де чітко вказано, що газотранспортна система переданою назад у державну власність, і використовуватися тільки на платній основі. Нажаль, на сьогоднішній день, ця норма закону не працює", – пояснив нардеп.

Що стосується соціальних аспектів, і користь цих коштів для зниження тарифів на газ для населення, Ксенжук розповів, чому це буде досить складно.

"Нажаль, я не можу про це сказати, тому що є окрім народних депутатів та бажання людей, є наші партнери, в цій ситуації, які нам теж підказують, які повинні бути ціни на газ. Україна відмовилась від російського газу, і ми заміняли його за рахунок реверсних поставок. Європа нам в цьому допомогла і дала нам можливість відмовитися від російського газу. Тому вони теж приймають участь у формуванні тарифів", – сказав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, арешт активів "Газпрому" у Європі може дозволити знизити тарифи на газ для українців.