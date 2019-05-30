Арешт активів "Газпрому" через Україну: з'явилися нові подробиці в справі

Попередні слухання за позовом НАК "Нафтогаз України" на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і "Газ Капітал С.А." про арешт будь-якої заборгованості і активів "Газпрому" заплановані на червень.

Відповідний позов був поданий 15 лютого 2019 року, а через два місяці російський газовий монополіст з метою захисту своїх прав звернувся до суду Люксембургу із заявою про оскарження арешту і вступ у процес, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Газпром" з метою недопущення порушення своїх прав і законних інтересів оскаржив в Апеляційному суді Люксембургу рішення, яке не набрало чинності, люксембурзького суду від 12 березня 2019 року про визнання і приведення у виконання на території Люксембургу арбітражного рішення по транзиту. Дату слухань у справі не призначено", – заявили представники "Газпрому".

Водночас російська компанія повідомила, що слухання у суді Нідерландів за позовом "Нафтогазу" про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення у справі про транзит заплановані на грудень 2019 року.

Слухання за позовом НАК "Нафтогаз України" про арешт активів "Газпрому" заплановані на червень

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Голландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста в його голландських дочірніх компаніях.

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