Арешт активів Фірташа: Верховний суд ухвалив остаточне рішення

Верховний суд поновив арешт усього рухомого та нерухомого майна підприємства "Рівнеазот", яке входить до структури Ostchem українського олігарха Дмитра Фірташа.

Зокрема, судді відмовилися задовольнити касаційну скаргу ПАТ “Азот” та лишили без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №910/755/18, повідомляє Finbalance.

До цього суди відмовили підприємству в задоволенні позову до "Промінвестбанку" про визнання припиненою поруки за договором №20-0191/3-3.

Відповідний договір був укладений як забезпечення боргових зобов’язань ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот" перед банком.

Активи "Рівноазоту" заарештували восени 2018 року в рамках судового спору з "Промінвестбанком".

Фінустанова через суд вимагала стягнути з підприємства 49,6 млн доларів боргу, як із поручителя за Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (обидва підприємства входять до структури Ostchem Фірташа).

Верховний суд поновив арешт майна підприємства "Рівнеазот", яке входить до структури Фірташа

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року у столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили до слідчого ізолятора.

Однак уже 21 березня його звільнили під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для якої, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, котрі вважаються близькими до Кремля.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха в Іспанію.

Фірташа звинувачували в хабарі у розмірі 18,5 млн доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Олігарх заперечує звинувачення проти нього.

Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів у Індії. Також юристи бізнесмена заявили, що їхнього клієнта нібито взагалі не звинувачували у США.

25 червня 2019 року Верховний суд Австрії погодився екстрадувати Фірташа у США за запитом американського Мін'юсту.

Пізніше стало відомо, що якщо його екстрадують у США, то олігарху загрожує там понад 80 років в'язниці із конфіскацією майна.

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