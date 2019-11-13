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13 листопада • оновлено в 16:43
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Арахамія зізнався, що телефонував Зеленському через голосування за ринок землі

2.1т
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що під час розгляду земельної реформи телефонував президенту Володимиру Зеленському.

Зокрема, в кулуарах він підтвердив журналістам, що приблизно годину тому з президії Верховної Ради здійснив дзвінок до глави держави, передає "РБК-Україна".

"Це президент. Просто телефон... Ми ж познайомилися до того, як він був президентом. І було записано, ви знаєте, в телефоні спочатку ім'я, а потім прізвище. Я як прізвище записав "Зе". І потім так і залишилося, хотів перейменувати давно. Але тепер змушений буду це зробити", – повідомив Арахамія.

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Приблизно годину тому з президії Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" телефонував главі держави

Приблизно годину тому з президії Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" телефонував главі держави

liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Мається на увазі як оренда, так і продаж.

  • Українці вийшли із протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Раді не голосували за гучний законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • 13 листопада міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні померли 1,5 млн власників паїв, так і не дочекавшись права на продаж земель сільськогосподарського призначення.

  • Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися.

  • Аналогічної позиції дотримується і голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

  • У разі зняття мораторію на продаж землі в Україні і відкриття ринку гектар коштуватиме 2200 доларів (22$/сотка).

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Особи
Володимир Зеленський Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Мир Миру
Мир Миру
Готовий Зеленський добровільно піти у віставку? Ще ніколи ВСЮ країну так не лихоманило
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