Арахамія зізнався, що телефонував Зеленському через голосування за ринок землі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що під час розгляду земельної реформи телефонував президенту Володимиру Зеленському.
Зокрема, в кулуарах він підтвердив журналістам, що приблизно годину тому з президії Верховної Ради здійснив дзвінок до глави держави, передає "РБК-Україна".
"Це президент. Просто телефон... Ми ж познайомилися до того, як він був президентом. І було записано, ви знаєте, в телефоні спочатку ім'я, а потім прізвище. Я як прізвище записав "Зе". І потім так і залишилося, хотів перейменувати давно. Але тепер змушений буду це зробити", – повідомив Арахамія.
Приблизно годину тому з президії Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" телефонував главі держави
liga.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Мається на увазі як оренда, так і продаж.
Українці вийшли із протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Раді не голосували за гучний законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
13 листопада міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що в Україні померли 1,5 млн власників паїв, так і не дочекавшись права на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що тіньовий обіг землі не дає країні розвиватися.
Аналогічної позиції дотримується і голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
У разі зняття мораторію на продаж землі в Україні і відкриття ринку гектар коштуватиме 2200 доларів (22$/сотка).
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!