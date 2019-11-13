Арахамія зізнався, що телефонував Зеленському через голосування за ринок землі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що під час розгляду земельної реформи телефонував президенту Володимиру Зеленському.

Зокрема, в кулуарах він підтвердив журналістам, що приблизно годину тому з президії Верховної Ради здійснив дзвінок до глави держави, передає "РБК-Україна".

"Це президент. Просто телефон... Ми ж познайомилися до того, як він був президентом. І було записано, ви знаєте, в телефоні спочатку ім'я, а потім прізвище. Я як прізвище записав "Зе". І потім так і залишилося, хотів перейменувати давно. Але тепер змушений буду це зробити", – повідомив Арахамія.

Приблизно годину тому з президії Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" телефонував главі держави liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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