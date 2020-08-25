Арахамія заперечив Кравчуку про подачу води до Криму

Ярослав Маркін Економіка 15:49, 25.08.2020 Оновлено: 15:49, 25.08.2020

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада не збирається відновлювати подачу води в анексований Росією Крим.

Так він прокоментував слова голови української делегації в Мінській ТКГ Леоніда Кравчука, який допустив таку можливість, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пана Кравчука ми поважаємо, але він зараз не в парламенті, і думаю, що зараз немає ніяких шансів в парламенті приймати такі рішення і навіть їх розглядати", – сказав Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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