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Арахамія заперечив Кравчуку про подачу води до Криму

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
10,6 т.
Арахамія заперечив Кравчуку про подачу води до Криму

Арахамія заперечив Кравчуку про подачу води до Криму.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада не збирається відновлювати подачу води в анексований Росією Крим.

Так він прокоментував слова голови української делегації в Мінській ТКГ Леоніда Кравчука, який допустив таку можливість, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пана Кравчука ми поважаємо, але він зараз не в парламенті, і думаю, що зараз немає ніяких шансів в парламенті приймати такі рішення і навіть їх розглядати", – сказав Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаАнексія КримуКрим без водиЛеонід КравчукДавид Арахамія
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