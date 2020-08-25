Арахамія заперечив Кравчуку про подачу води до Криму.
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада не збирається відновлювати подачу води в анексований Росією Крим.
Так він прокоментував слова голови української делегації в Мінській ТКГ Леоніда Кравчука, який допустив таку можливість, повідомив "Інтерфакс-Україна".
"Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пана Кравчука ми поважаємо, але він зараз не в парламенті, і думаю, що зараз немає ніяких шансів в парламенті приймати такі рішення і навіть їх розглядати", – сказав Арахамія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Кравчук виступав за можливість продажу Україною води Росії – для потреб окупованого Криму.
Зі свого боку голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що подача води в Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".
За відновлення подання води в Крим виступав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на півострові живуть українці, яких не можна кидати.
Згодом очільник уряду вкотре наголосив, що Україна готова забезпечувати людей в окупованому Росією Криму прісною водою в разі гуманітарної катастрофи на півострові.
24 серпня голова української делегації в Мінській ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не заперечує ймовірності відновлення подання прісної води до тимчасово окупованого Росією Криму.
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