Арахамія спрогнозував туристичний бум в Україні у 2022 році
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що зараз Рада не встигає ухвалити важливий для грального бізнесу
Він також розповів, що вже звернулося близько 10 бажаючих придбати ліцензії
Відкриття грального бізнесу в Україні спровокує в 2022 році стрімкий розвиток туризму.
Такий прогноз в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" дав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він заявив, що приблизний прибуток до кінця 2022 може скласти 4 мільярди.
"Коли піде коронавірус, побудуються готелі, ми зробимо приблизно 10 тисяч кілометрів доріг і у нас буде бум в розвитку туристичної галузі. Це я прогнозую на 2022 й, адже COVID-19 триватиме ще не менше 8-9 місяців. З 2022 року ми можемо розраховувати на розквіт туристичної галузі", – пояснив глава фракції.
За словами Арахамія, зараз вже є багато охочих придбати ліцензії.
"Вони чекають, які будуть правила гри. У комісію звернулося кілька десятків потенційних ліцензіатів з проханням поставити їх у чергу і повідомити їм про ліцензійні умови, а також надати рахунок куди платити", – сказав Арахамія
Нардеп пояснив, що поки парламент не встигає ухвалити головний законопроєкт для ігрового бізнесу – зміни до Податкового кодексу.
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