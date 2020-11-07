Арахамія спрогнозував туристичний бум в Україні у 2022 році

Відкриття грального бізнесу в Україні спровокує в 2022 році стрімкий розвиток туризму.

Такий прогноз в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" дав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він заявив, що приблизний прибуток до кінця 2022 може скласти 4 мільярди.

"Коли піде коронавірус, побудуються готелі, ми зробимо приблизно 10 тисяч кілометрів доріг і у нас буде бум в розвитку туристичної галузі. Це я прогнозую на 2022 й, адже COVID-19 триватиме ще не менше 8-9 місяців. З 2022 року ми можемо розраховувати на розквіт туристичної галузі", – пояснив глава фракції.

За словами Арахамія, зараз вже є багато охочих придбати ліцензії.

"Вони чекають, які будуть правила гри. У комісію звернулося кілька десятків потенційних ліцензіатів з проханням поставити їх у чергу і повідомити їм про ліцензійні умови, а також надати рахунок куди платити", – сказав Арахамія

Нардеп пояснив, що поки парламент не встигає ухвалити головний законопроєкт для ігрового бізнесу – зміни до Податкового кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головою Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей став учасник бойових дій на Донбасі Іван Рудий.