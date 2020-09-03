Арахамія розповів, чи буде "Слуга народу" звільняти міністрів Марченка і Петрашка

Фракція "Слуга народу" не планує звільняти міністра фінансів Сергія Марченка та економіки Ігоря Петрашка у п’ятницю.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на питання журналістів. Як передає OBOZREVATEL, також нардеп уточнив, що не відповідає дійсності і новина про можливе звільнення голови Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

"Не правда. Не підтверджую", – заявив Арахамія.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Петрашка, а також міністра фінансів Марченка можуть звільнити найближчим часом. Таку заяву політик зробив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени в Кабінеті міністрів можуть відбутися кадрові перестановки в двох-трьох відомствах. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що йдеться про ротацію в економічному блоці.