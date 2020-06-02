Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія тримає готівкою 8 млн грн, 900 тис. доларів і 200 тис. євро.

Про це свідчать дані електронної декларації Давида Арахамії за 2019 рік. Нардеп задекларував 8 млн гривень готівкою в спільній власності з дружиною. Арахамія також тримає готівкою 650 тис. доларів і 100 тис. євро. У спільній власності з дружиною Арахамія вказав 250 тис. доларів і 100 тис. євро готівки.

Крім того, глава фракції тримає на банківських рахунках 20 тис. доларів. У декларації наголошується, що у минулому році політик позичим третім особам 698 тис. грн.

Давид Арахамія

У 2019-му Арахамія отримав 157 334 грн заробітної плати від Апарату парламенту. Від заняття підприємницькою діяльністю він отримав дохід у розмірі 4 724 961 грн, а від відчуження цінних паперів – 870 тис. грн.

Арахамія також задекларував 623 грн і 8524 грн банківських відсотків.

Він вказав в декларації 22 300 грн матеріального блага по оплаті витрат на участь в навчанні, отриманих від партії “Слуга народу”.

Декларация

Декларация

Декларация

Декларация

У минулому році Давид Арахамія також отримав 3 302 500 грн доходу від відчуження нерухомого майна, 18 150 грн – від надання майна в оренду. Його дружина Вікторія в 2019 році отримала: 1056000 грн і 201 200 від відчуження рухомого майна, 2580 грн – соціальної допомоги при народженні дитини, 24080 грн – виплат соцфонду, 18300 грн, 7960 грн і 73533 грн доходів від надання майна в оренду.

Декларация

Декларация

У декларації Арахамія вказав, що його дружина є кінцевим бенефеціаром компанії Global Bay Venture Limited, зареєстрованої на Сейшельських островах.

Згідно електронної декларації Арахамія володіє 4 земельними ділянками, площі яких – 36 кв. м, 9 кв. м, 241 кв.м, 900 кв.м. У власності політика також – садовий (дачний) будинок в селі Віта-Поштова Київської області площею 295.7 кв. м, квартира в Києві (70, 5 кв. м).

Дружина Арахамія володіє земельною ділянкою площею 720 кв.м в Брюховичах Львівської області, а також трьома квартирами в Києві – 52.2 кв.м, 50.5 кв. м, 50.2 кв. м. Вікторія Арахамія також має житловий будинок площею 58,6 кв.м. в селі Новопетрівське Новоодеського району Миколаївської області.

Декларация

Голова фракції “Слуга народу” також задекларував 4 наручних годинників марок Breguet, Rolex, Breitling і Ulisse Nardin.

Дружина Арахамія, згідно з декларацією, володіє ювелірними виробами брендів Cartier, Bvlgari, Chopard, а також наручним годинником Rolex і Cartier.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у декларації за 2019 рік вказав будинок площею 492,2 кв. м у Софіївській Борщагівці (село поруч із Києвом) вартістю майже 3 млн грн, кілька квартир у столиці та області. Також квартирами і будинком володіє його дружина Юлія Чайка. Спікер також отримав 10,3 тис. грн соціальної допомоги.

Також, стало відомо, що 19 народних депутатів з фракції "Слуга народу" орендують житло або знімають готельний номер за бюджетні кошти.