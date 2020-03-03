Арахамія підтвердив майбутню зачистку Кабміну

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що в Україні проведуть переформатування Кабінету міністрів.

"Ще тривають консультації. Але я думаю, що на цьому етапі радикального перезавантаження Кабміну не буде, але буде якась реструктуризація. Тобто будуть нові обличчя, нові функції, нові посади. Назвемо, напевно, це посиленням Кабміну", – повідомив Арахамія в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у складі Кабміну після найближчої ротації буде чотири-п'ять осіб "нових облич".

Арахамія додав, що це нормальний процес. Також глава фракції "Слуга народу" провів аналогії з бізнесом.

"Кожен громадянин України – це акціонер нашої великої країни, вони вибирають раду директорів – в даному разі Верховну Раду. І якщо парламент, який найняв менеджерів, бачить, що вони не зовсім виконують ті завдання, які їм ставили, або працюють не з тією швидкістю, ні з тією ефективністю, то Рада має право, і це її обов'язок перед акціонерами, своєчасно ухвалювати управлінські рішення, кадрові рішення. Тому ми точно будемо це робити, і я цього абсолютно не боюся", – заявив Арахамія.

Він додав, що у парламенту є право поміняти міністрів за період каденції три-чотири рази.

"Звісно, добре відразу зрозуміти, відразу влучити в десятку, але якщо не виходить і влучили в сімку, треба планку не опускати, а навпаки, людей міняти доти, доки не вийде ідеальний склад", – резюмував Арахамія.

У парламенту є право поміняти міністрів за період каденції три-чотири рази

Як повідомляв OBOZREVATEL , 4 лютого монобільшість Верховної Ради підтримала звільнення міністерки розвитку громад і територій Альони Бабак і відразу ж призначила на її місце главу Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.

За проєкт постанови №2767 проголосували 266 народних депутатів. Про це свідчить офіційний сайт парламенту. Зокрема, Бабак написала заяву про відставку за власним бажанням. Водночас Шмигаль також став віцепрем'єр-міністром.

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