Арахамія анонсував осінні звільнення міністрів

Восени в Кабінеті міністрів можуть відбутися кадрові перестановки в двох-трьох відомствах.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що мова йде про ротацію в економічному блоці.

Однак він не назвав конкретних міністерств, щоб "люди зовсім не перестали працювати".

"У нас же люди найбільше якраз незадоволені економічним блоком. Потрібні люди, які не просто мають баченням і програмами, а які можуть їх швидко імплементувати в життя. У нас найбільша біда – величезна бюрократія у всіх процесах", – розповів Арахамія.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кабмін підвищив зарплати співробітникам Верховної Ради. Йдеться про людей, які займаються організацією роботи парламенту, але не мають статусу чиновника.