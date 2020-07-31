Apple вирішила залишити світ без нових iPhone у вересні

Валентина Гембарська Економіка 09:39, 31.07.2020

Американська компанія Apple у 2020 році вперше перенесла щорічну презентацію нових iPhone. Найочікуваніша подія в світі технологій не відбудеться у вересні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на головного фінансового директора Apple Inc. Луку Маєстро. Відзначається, що компанія вирішила провести презентацію своїх продуктів "на кілька тижнів пізніше, ніж звичайно".

Таким чином нові моделі, швидше за все, з'являться в жовтні, а не у вересні. Видання зазначає, що офіційно в Apple не пояснюють причини відстрочки.

"У минулому році ми почали продавати нові айфони в кінці вересня, в цьому році ми очікуємо, що поставки будуть доступні на кілька тижнів пізніше", – сказав Маєстро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ дізналися, що Apple може не встигнути до вересня з випуском нового смартфона iPhone 12 – першого у виробника, який буде оснащений 5G-модемом.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

У Києві школярі кожен день починатимуть зі співу гімну

З початку тижня Україна втратила трьох захисників – ООС

У "Слузі народу" підтвердили, що кандидатом у мери Одеси розглядають гравця КВК

Большой беларуский переполох

Зеленые человечки пришли за Лукашенко