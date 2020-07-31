Apple вирішила залишити світ без нових iPhone у вересні

Американська компанія Apple у 2020 році вперше перенесла щорічну презентацію нових iPhone. Найочікуваніша подія в світі технологій не відбудеться у вересні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на головного фінансового директора Apple Inc. Луку Маєстро. Відзначається, що компанія вирішила провести презентацію своїх продуктів "на кілька тижнів пізніше, ніж звичайно".

Таким чином нові моделі, швидше за все, з'являться в жовтні, а не у вересні. Видання зазначає, що офіційно в Apple не пояснюють причини відстрочки.

"У минулому році ми почали продавати нові айфони в кінці вересня, в цьому році ми очікуємо, що поставки будуть доступні на кілька тижнів пізніше", – сказав Маєстро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ дізналися, що Apple може не встигнути до вересня з випуском нового смартфона iPhone 12 – першого у виробника, який буде оснащений 5G-модемом.