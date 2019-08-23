Apple випустить одразу три нові iPhone: що відомо

Американська компанія Apple планує випустити одразу три нові моделі iPhone.

"Телефони, найімовірніше, вийдуть на ринок у вересні, що буде сприяти продажам у четвертому кварталі", повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Нові смартфони замінять iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR.

Головною особливістю нових пристроїв стане система камер на задній панелі з третім датчиком для зйомки надширококутних фотографій і відео.

Датчики будуть знімати три зображення одночасно і використовувати штучний інтелект для автоматичної корекції комбінованої фотографії.

Також у нових iPhone будуть значно поліпшені можливості запису відео, наближаючи їх до професійних відеокамер.

Зокрема, Apple розробила функцію, яка дозволяє користувачам ретушувати, застосовувати ефекти, змінювати кольори, обрізати відео під час запису в реальному часі на пристрої.

Водночас зовнішній вигляд нових смартфонів буде майже ідентичний існуючим моделям. Відрізнятиметься лише задня поверхня пристрою, яка стане матовою.

Пристрої будуть більш стійкі до ударів завдяки новій технології опору руйнуванню.

Крім того, Apple значно підвищила водостійкість для нових моделей, що дозволить їм занурюватися у воду набагато довше, ніж 30 хвилин.

Нові моделі матимуть оновлені OLED-екрани, в яких відсутня чутлива до тиску технологія 3D Touch. Також iPhone будуть мати більш швидкі процесори A13.

Нові смартфони замінять iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-президент з маркетингу компанії Apple Філ Шиллер раніше розкрив один із важливих секретів iPhone.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!