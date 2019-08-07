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Apple почала випускати власні банківські картки: як вони виглядають

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Американська компанія Apple почала випуск віртуальних кредитних карт Apple Card. Вони були розроблені разом з банком Goldman Sachs.

Як повідомляє Reuters, Apple почала розсилати запрошення отримати карту обмеженій кількості власників iPhone, які проявили інтерес до нового продукту компанії.

Крім віртуальної, можна отримати і титанову карту – на ній не буде видно номеру. Він буде зберігатися на захищеному чипі всередині iPhone, який генерує віртуальні номери для онлайн-покупок або покупок через смартфон, для яких потрібен номер.

Apple Card

Apple Card

скріншот

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В Apple підкреслюють, що інформація про покупки користувачів зберігається на їхніх смартфонах. Компанія її бачити не зможе. Банку Goldman Sachs не буде дозволено використовувати ці дані в маркетингових цілях, навіть для продажу інших своїх продуктів.

Apple Card

Apple Card

Apple

За інформацією самої компанії, з власників Apple Card ніколи не будуть стягувати ніякі комісії. Вони будуть отримувати кешбек в розмірі 1% за покупки через фізичну кредитну карту Apple Card, 2% - через Apple Pay і 3% - за покупки продуктів або послуг Apple.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня в Україні почала працювати одна з найпопулярніших мобільних платіжних систем Apple Pay.

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Місце
США
Теги
Apple банківська картка
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