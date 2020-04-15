Апеляційний суд залишив без змін рішення на користь Суркісів щодо ПриватБанку

Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Як повідомляє НВ, апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також ПриватБанком. Ці гроші держбанк планує виплатити у вигляді дивідендів.

Печерський районний суд фактично ухвалив рішення та зобов’язав ПриватБанк виплачувати офшорним компаніям, пов’язаним із Суркісами, кошти, які були ними розміщені на рахунках Кіпрської філії ПриватБанку ще у 2012-2014 роках, а також відсотки, які за умовами таких договорів повинні були нараховуватися з часу укладання депозитного договору до 17 лютого 2020 року – це $259 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

7 квітня стало відомо, що Верховний суд Великобританії відмовив мільярдерові Ігорю Коломойському в розгляді позову ексвласників до ПриватБанку.

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