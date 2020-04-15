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15 квітня • оновлено в 17:33
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Апеляційний суд залишив без змін рішення на користь Суркісів щодо ПриватБанку

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Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Як повідомляє НВ, апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також ПриватБанком. Ці гроші держбанк планує виплатити у вигляді дивідендів.

Апеляційний суд залишив без змін рішення на користь Суркісів щодо ПриватБанку

Печерський районний суд фактично ухвалив рішення та зобов’язав ПриватБанк виплачувати офшорним компаніям, пов’язаним із Суркісами, кошти, які були ними розміщені на рахунках Кіпрської філії ПриватБанку ще у 2012-2014 роках, а також відсотки, які за умовами таких договорів повинні були нараховуватися з часу укладання депозитного договору до 17 лютого 2020 року – це $259 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

  • 7 квітня стало відомо, що Верховний суд Великобританії відмовив мільярдерові Ігорю Коломойському в розгляді позову ексвласників до ПриватБанку.

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Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
беня и на Кипрском филиале украл, а теперь Государственный банк должен платить за него.Ну куда смотрит гидрант? почему вора не привлекает к ответственности или он в доле?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Непонятно участие исполнительной службы в этих судебных разборках.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ну ка, напомните, при чьём президенстве все эти ма.хи.на.ци.и происходили ?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Украина: один - в поле не воин !, У него политическая ответственность, а у страны экономическая. Если проще - сумма будет выплачена в а счёт населения.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
И будет ли он за это расплачиваться или всё на нас повесят ?
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